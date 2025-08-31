news_header_top
Общество 31 августа 2025 18:03

Воспитанники детсада в Альметьевском районе узнали, как вести себя при пожаре

Фото: пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ

В детском саду «Василек» села Новая Михайловка Альметьевского района начальник отдельного поста по охране села Новое Каширово Альметьевского отряда противопожарной службы РТ Р. М. Маннанов в доступной форме провел занятие с воспитанниками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Детям объяснили причины возникновения пожара, рассказали, почему нельзя играть со спичками и электрическими приборами, а также показали, как правильно действовать и быстро покидать здание под руководством взрослых в случае чрезвычайной ситуации.

Профилактические беседы по пожарной безопасности среди детей являются важной частью мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения при возгорании.

