Воспитанники детсада из Татарстана приготовили ароматные чаи для бойцов СВО

Коллектив и воспитанники дошкольной группы Старогришкинского детского сада Менделеевского района присоединились к акции «Помощь солдату». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в данном коллективе работают сотрудники, у которых близкие люди находятся на СВО.

Дети под руководством воспитателей приготовили полезные травяные чаи ко Дню защитника Отечества. По словам мамы участника СВО, младшего воспитателя дошкольной группы Лидии Молчановой, у каждого в саду есть лекарственные растения.

На селе многие их собирают, высушивают, затем смешивают листья смородины, малины, душицу, мелиссу, мяту.

«Такие сборы согревают в холодную погоду и хорошо укрепляют иммунитет, помогают при простуде. Целебные травы упаковали в специальные фильтр-пакеты», — говорит женщина.

Малыши дошкольной группы помогали упаковать чаи в красивые коробочки. Воспитатели отмечают, что данная акция направлена на формирование у ребят основ патриотизма, гражданственности, активное привлечение родителей к патриотическому воспитанию своих детей.

«Мы рассказали малышам о том, что в это непростое время все люди, живущие в России, должны сплотиться и быть вместе с теми, кто воюет за нашу свободу. Пусть бойцы чувствуют нашу поддержку и знают, что мы рядом. Они вдали от Родины. А травы, собранные в родных краях, дадут почувствовать тепло домашнего очага, вспомнить близких и помогут с новыми силами идти в бой», — говорит воспитатель дошкольной группы Мария Иванова.

Помимо этого, сотрудники дошкольной группы и родители детей организовали сбор средств.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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