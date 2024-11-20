Воспитанники детдома из Казани написали письма бойцам СВО

Воспитанники казанского детского дома написали письма участникам специальной военной операции. Корреспонденцию бойцам передаст полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин. В скором времени он отправится в зону СВО, сообщили в пресс-службе полпредства.

В письмах ребята восхищаются подвигами военнослужащих, признаются, что гордятся ими и ждут возвращения с победой:

«Дорогой солдат, мы с тобой не знакомы и вряд ли при встрече узнаем друг друга, но хочется, чтобы ты знал, что тебя ждут дома, для нас ты герой! Береги себя! Валя».

«Дорогой солдат...хочу, чтобы в тебя ни одна пуля не попала. Ты очень храбрый и смелый... Кира».

«Здравствуй, дорогой солдат! Большое тебе спасибо за мирное небо! Что мы не прячемся в подвалах! Ты большой молодец! Ради нас ты рискуешь своей единственной жизнью. Спасибо тебе от всей души. Амир».