Воспитанники Центра духовного и творческого развития взяли блиц-интервью у Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Центр духовного и творческого развития прихода храма Серафима Саровского по ул.Кул Гали в Казани. Там он оценил проведенный в здании ремонт и пообщался с детьми, которые занимаются в различных кружках и творческих мастерских.

Вместе с Миннихановым Центр духовного и творческого развития осмотрели мэр Казани Ильсур Метшин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, руководитель администрации Президента РТ Асгат Сафаров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и другие. Пояснения в ходе осмотра давали представители руководства учреждения.

Минниханов посетил компьютерный ученический класс, комнату домоводства, медиа-класс, гончарную мастерскую. В гончарной мастерской дети вручили ему сделанную и расписанную ими глиняную тарелку. В медиа-классе школьник взял у Президента РТ блиц-интервью, задав в том числе вопрос о самом ярком воспоминании из детства.

Напомним, центр находится в двухэтажном корпусе – пристрое к жилому дому. На первом этаже центра расположены творческая студия, компьютерный ученический класс, комната домоводства, медиа-класс, гончарная мастерская. На втором этаже – актовый зал, класс для занятий дошкольников в возрасте 4-6 лет, класс для подростков и взрослых.

Здание центра было передано Казанской епархии РПЦ по договору безвозмездного пользования в 2018 год. В январе здесь провели ремонт, после чего начались занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также при центре работает воскресная школа – более 200 школьников и дошкольников изучают здесь комплекс учебно-воспитательных программ с православным компонентом, а также ИЗО, хореография, фольклор, шахматы, английский язык. Кружки в Центре духовного и творческого развития прихода храма Серафима Саровского посещают еще более 100 человек, сообщает пресс-служба Президента РТ.