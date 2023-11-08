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Руc Тат
СВО 8 ноября 2023 23:20

Воспитанники буинского детского сада подготовили рисунки бойцам СВО

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Воспитанники буинского детского сада подготовили рисунки бойцам СВО

Коллектив детского сада «АБВГДейка» города Буинска проявил свою поддержку бойцам спецоперации. Работники принесли в штаб гуманитарной помощи яркие и радостные рисунки, которые воспитанники нарисовали специально для бойцов.

Кроме того, детский сад приготовил для военнослужащих шерстяные носки, чтобы подарить им свое тепло и заботу. Эти маленькие, но сердечные жесты поддержки помогают бойцам и вдалеке от родного дома чувствовать себя нужными, вдохновляют их на подвиги.

«Благодарю каждого, кто продолжает помогать нашим бойцам. Вместе мы сильны, и даже самые маленькие могут внести свой вклад в поддержку наших защитников», — прокомментировал благое дело глава района Ранис Камартдинов.

В декабре планируется очередная отправка гуманитарного груза землякам в зону СВО. Как рассказали «Татар-информу», по счету это будет восьмой гуманитарный конвой — было пять в зону СВО и три — в Лисичанск и Рубежное.

Каждый желающий может проявить поддержку и внимание. Сделать это можно в гуманитарном штабе на улице Космовского, дом 31.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: телеграм-канал Раниса Камартдинова

#спецоперация
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