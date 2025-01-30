Воспитанникам Зеленодольского соцприюта вручили подарки в рамках благотворительной акции

«Тимер Банк» оказал помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Работники банка посетили социальный приют «Гнездышко» в Зеленодольском районе и вручили подарки детям. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Детям передали комплекты одежды для спорта.

Социальный приют «Гнездышко», в свою очередь, выразил благодарность Председателю Правления «Тимер Банка» Антону Фомину.

«Спасибо вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддерживать тех, кто в этом нуждается», – говорится в письме.

Следует отметить, что это далеко не первая благотворительная акция банка. Он ежегодно оказывает помощь социальным учреждениям и детям из неблагополучных семей в городах присутствия в Татарстане.

Соцприют «Гнездышко» работает с 2005 года. Здесь временно проживают дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, до оказания им содействия в дальнейшем жизнеустройстве.