Воспитанникам казанской спецшколы пообещали бесплатные занятия спортом после освобождения

20 августа 2024 года делегация общественников и меценатов Республики Татарстан посетила Государственное казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н.А.Галлямова» в поселке Левченко в Казани.

Делегацию возглавил Александр Даренков, председатель Общественного совета УФСИН по РТ и руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ. В состав группы также вошли Сергей Гордеев, президент федерации смешанного боевого единоборства ММА РТ, и Евгений Кузнецов, руководитель фонда «Добрый Ребенок».

Директор спецшколы Дмитрий Кладов, мастер спорта России по дзюдо, провел для гостей экскурсию по учреждению и рассказал о его деятельности. Посетители пообщались с воспитанниками и посмотрели футбольный матч.

Фото: © УФСИН России по РТ

Александр Даренков сделал важное предложение воспитанникам, пообещав им бесплатные места в секциях по любым спортивным единоборствам после окончания их пребывания в школе.

«Как только ваше пребывание в стенах этой замечательной школы закончится, мы ждём вас в спортзалах и клубах по любым видам единоборств! Занятия для вас будут бесплатными! Вырастим из вас чемпионов, а главное, ответственных граждан России и по-настоящему хороших людей!», – сказал Даренков.

В этом учреждении воспитанники проходят общеобразовательную программу, занимаются спортом, изучают управление дронами, осваивают токарное и швейное дело, учат китайский язык и получают другие полезные навыки.

По итогам визита обращения воспитанников были приняты к рассмотрению, а директор учреждения был награжден Благодарственным письмом от Союза общественных деятелей Республики Татарстан.