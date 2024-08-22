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Воспитанникам казанской спецшколы пообещали бесплатные занятия спортом после освобождения
20 августа 2024 года делегация общественников и меценатов Республики Татарстан посетила Государственное казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н.А.Галлямова» в поселке Левченко в Казани.
Делегацию возглавил Александр Даренков, председатель Общественного совета УФСИН по РТ и руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ. В состав группы также вошли Сергей Гордеев, президент федерации смешанного боевого единоборства ММА РТ, и Евгений Кузнецов, руководитель фонда «Добрый Ребенок».
Директор спецшколы Дмитрий Кладов, мастер спорта России по дзюдо, провел для гостей экскурсию по учреждению и рассказал о его деятельности. Посетители пообщались с воспитанниками и посмотрели футбольный матч.
Александр Даренков сделал важное предложение воспитанникам, пообещав им бесплатные места в секциях по любым спортивным единоборствам после окончания их пребывания в школе.
«Как только ваше пребывание в стенах этой замечательной школы закончится, мы ждём вас в спортзалах и клубах по любым видам единоборств! Занятия для вас будут бесплатными! Вырастим из вас чемпионов, а главное, ответственных граждан России и по-настоящему хороших людей!», – сказал Даренков.
В этом учреждении воспитанники проходят общеобразовательную программу, занимаются спортом, изучают управление дронами, осваивают токарное и швейное дело, учат китайский язык и получают другие полезные навыки.
По итогам визита обращения воспитанников были приняты к рассмотрению, а директор учреждения был награжден Благодарственным письмом от Союза общественных деятелей Республики Татарстан.
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