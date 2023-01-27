Ученик воскресной школы из Казани получил награду от Патриарха Кирилла

Накануне прошло награждение победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который посвящен преподобному Сергию Радонежскому.

Церемония состоялась в Госдуме во время XI Рождественских Парламентских встреч, в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

Победителей конкурса наградили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

Патриаршей грамоты удостоили воспитанника воскресной школы Никольского кафедрального собора Казани Никиту Янайта, который со своей работой «Игумен земли Русской и его сподвижники» занял 1 место в конкурсе «Красота Божиего мира» в номинации «Роспись по фарфору».

Этот конкурс проводится каждый год по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В прошлом году его организацией занимались Синодальный отдел религиозного образование катехизации и Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение».