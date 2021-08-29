Воспитанник татарстанской школы каратэ WKF стал чемпионом России

Два воспитанника татарстанской школы каратэ WKF завоевали золото и бронзу чемпионата России, который проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа. На высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 67 килограммов поднялся Даниил Данилов. А Илья Савин стал бронзовым призером в весовом дивизионе до 60 килограммов.

Данилов Даниил в финальном бою уступал по счету во время поединка, но в концовке смог провести бросок с добиванием на 3 балла и вырвал победу.

«Выступлением я доволен, так как на сегодняшний день это лучший результат сборной Татарстана», — поделился эмоциями сразу после победы президент Федерации каратэ Республики Татарстан (WKF) и тренер призеров Искандер Шагин

Данные соревнования являются отборочными на чемпионат мира, который состоится в ноябре 2021 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).