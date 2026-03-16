Воспитанник системы «Ак Барса» Ахтямов остается в Торонто

Голкипер Артур Ахтямов переподписал контракт с командой НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» сроком на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации инсайдера Алексея Шевченко, зарплата вратаря составит 900 тысяч долларов. В сезоне-2026/27 контракт будет двусторонним, а в оставшиеся два сезона – односторонним. Предыдущее соглашение Ахтямова с «кленовыми листьями» должно было завершиться в 2027 году.

14 декабря 2025 года Артур Ахтямов дебютировал за «Торонто Мейпл Лифс» в матче против «Эдмонтона Ойлерз» (3:6), отразив пять бросков за 10:32 минуты.

В АХЛ за фарм-клуб команды «Торонто Марлис» в текущем сезоне на счету 24-летнего голкипера 18 побед в 32 матчах. В среднем за игру он отразил 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,86.

В 2020 году Ахтямов был задрафтован «Торонто» в четвертом раунде под 106 номером. Права на него также принадледат североамериканскому клубу. В России первым правом выкупа обладает казанский «Ак Барс». Последний сезон-2023/24 в России он провел в системе татарстанского клуба, находясь на правах аренды.