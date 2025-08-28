news_header_top
Воспитанник системы «Ак Барса» Ахтямов об ожиданиях в «Торонто»

Фото: соцсети ХК «Торонто Марлис»

23-летний Артур Ахтямов ответил «Татар-информу», по поводу ожиданий от первого сезона в НХЛ.

— Расстроился, что в дебютном сезоне не удалось заиграть в НХЛ?

— В целом нет. Я был готов к любому повороту событий и понимал, что в первый год тяжело сразу зайти в такую лигу, как НХЛ.

В сезоне-2024/25 голкипер сыграл 26 матчей, при статистике в 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности в 2,81 за «Торонто Марлис» в АХЛ. После чего он вошел в пятерку лучших проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ.

Ахтямов является воспитанником спортивной школы «Ак Барса». Права на 23-летнего голкипера в России принадлежат татарстанцам.

#Ак барс #кхл #НХЛ #драфт нхл #хоккей #торонто
