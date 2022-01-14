Воспитанник «Рубина» Тимур Акмурзин может продолжить карьеру в казахстанском «Актобе»

Воспитанник казанского «Рубина», ныне являющийся вратарем московского «Спартака», Тимур Акмурзин может продолжить свою карьеру в казахстанском «Актобе». Об этом сообщает Metaratings.kz.

Как отмечается, интерес к воспитаннику казанского футбола проявляет именно казахстанская сторона. Контракт футболиста с московским клубом истекает по окончании этого сезона.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Акмурзин принял участие в 23 матчах, пропустив 34 мяча и шесть раз оставив свои ворота «сухими». Transfermarkt оценивает голкипера в 300 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что еще один воспитанник «Рубина» Артур Сагитов подписал контракт с клубом из Сербии.