Воспитанник «Рубина» Ахметов переходит в «Краснодар»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов продолжит карьеру в «Краснодаром». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний россиянин подпишет соглашение с клубом на 3 года. Сообщается, что в данный момент футболист находится на базе «Краснодара».

Напомним, Ахметов выступал за ЦСКА с июля 2018 года. Первым профессиональным клубом уйгура, родившегося в столице Киргизии Бишкеке, был казанский «Рубин», за который Ильзат выступал в 2014-2017 годах, сыграв 27 матчей без голов, откуда и перешел в ЦСКА.

В минувшем сезоне футболист забил за армейцев 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах. Кроме того, в активе Ахметова 8 матчей за национальную сборную России.

По окончании сезона полузащитник покинул московский клуб на правах свободного агента. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ахметова составляет 2,8 млн.евро.