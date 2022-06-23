Воспитанник «Рубина» Акмурзин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Воспитанник казанского «Рубина», ранее выступающий в составе московского «Спартака», Тимур Акмурзин стал футболистом казахстанского «Тобола». Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Костанай.

Отмечается, что контракт 24-летним голкипером подписан до конца 2022 года.

В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги Акмурзин принял участие в 33 матчах, пропустив 42 мяча и 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает вратаря в 300 тысяч евро.

Напомним, предыдущий клуб Акмурзина, «Спартак-2», по окончании сезона 2021/22 прекратил свое существование.