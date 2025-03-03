Воспитанник «Рубина» Агапов рассказал, что мог вернуться в казанскую команду

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Защитник ЦСКА Илья Агапов, выступающий на правах аренды за «Пари НН», рассказал, что мог вернуться в «Рубин».

«Почему, пошел бы. Сейчас же я в Нижнем. Знаю, этой зимой был вариант с «Рубином», – сказал Агапов.

Также Илья вспомнил выступления в «Рубине» под руководством Курбана Бердыева.

«Он тогда взял на сборы нас, молодых. После тренировок нас с другим защитником Микушиным постоянно оставляли после тренировок. И там к нам подходил Бердыев с директором академии Данильянцем. С нами плотно разговаривали, расписывали, что улучшать, какие упражнения делать. Курбан Бекиевич раскладывал многие футбольные вещи – нам, еще толком не вышедшим из детского футбола. А он дал понять, как многое устроено во взрослом», – рассказал Агапов.

Защитник подытожил, указав, что Леониду Слуцкому он был не нужен.

«С ним потренировался дней пять. Толком не общались, не почувствовал, что нужен Слуцкому», – передает слова Ильи Агапова Sport24.

Напомним, Агапов является выпускником «Рубина» и числился в клубе с 2018 по 2021 год. В «Пари НН» Илья перешел этой зимой на правах аренды до конца сезона.