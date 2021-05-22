Воспитанник «Нефтехимика» сыграл свадьбу на Мальдивах

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» женился на своей подруге, уроженке Украины Екатерине Загребельной. Фотографию с церемонии бракосочетания, прошедшей на Мальдивах, девушка разместила в своем Instagram-аккаунте.

Двадцатисемилетний Якупов считается одним из лучших воспитанников «Нефтехимика». В 2012 году был выбран первым номером драфта НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерс». За океаном Наиль провел 350 игр за «Эдмонтон», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш», в которых набрал 136 очков (62+74).

В КХЛ помимо родного «Нефтехимика» Якупов играл за питерский СКА и хабаровский «Амур». С прошлого года хоккеист выступает за омский «Авангард», в рядах которого он стал обладателем Кубка Гагарина. Однако из-за травмы Наиль не играл с зимы и пропустил весь плей-офф.

В КХЛ Якупов провел 148 матчей, набрал 86 очков (47+39). Напомним, отец Наиля Раиль является опытным детским тренером и функционером, работал директором «Нефтехимика» и спортивным директором альметьевского «Нефтяника».

