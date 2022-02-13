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Спорт
13 февраля 2022  13:30
Cергей Гаврилов

Шарипзянов о поражении от Чехии: «Такой пинок под зад»

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Защитник сборной России Дамир Шарипзянов, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», поделился с «Р-Спорт» впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Дамир посетовал на шесть пропущенных шайб: «Имела игра турнирное значение или нет, мы хотели победить. Тем более чехов. Хотели победить и набраться уверенности перед плей-офф. Не очень хорошо, что пропустили так много голов. Не люблю, когда много пропускаем».

Защитник надеется, что поражение станет хорошим уроком для нашей сборной. «Плохо, что проиграли, но это будет уроком для нас. Такой пинок под зад это перед играми плей-офф. На групповом этапе мы увидели, что можем и 1:0 выигрывать, и забивать можем. Есть три дня для подготовки сейчас, передохнем и будем готовиться», – сказал Шарипзянов.

#Олимпиада-2022 #хоккей
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