Воспитанник «Нефтехимика» Михаил Сергачев привез Кубок Стэнли в Нижнекамск

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Сегодня утром в Нижнекамск прибыл Кубок Стэнли. Его привез в родной город защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, который в минувшем сезоне завоевал его второй год подряд.

В аэропорту главный трофей заокеанского хоккея и игрока из НХЛ встречали юные хоккеисты «Нефтехимика».

Сегодня днем Кубок Стэнли будет выставлен сначала во дворце спорта «Нефтехим Арена» (с 14:00 до 16:00), затем он переместиться в парк «Нефтехимиков», где пробудет с 16:30 до 19:00.

С 19:30 трофей вернется в «Нефтехим Арену», где в это время начнется матч регулярного чемпионата КХЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью».