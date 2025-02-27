Казанец Искандер Зияев выступит на турнире по смешанным единоборствам

Фото: бойцовская лига TATFIGHT

Воспитанник татарстанской школы боевых искусств Искандер Зияев примет участие в боях предварительного карда турнира по смешанным единоборствам бойцовской лиги «Наше Дело 87», который пройдет впервые в Казани.

«Предстоящее событие для нас очень важно по двум причинам. Во-первых, это выступление Дамила Шарафутдинова, выступающего под псевдонимом Татарин. Родственники его проживают в Казани, и, конечно, будем за него болеть. Он выйдет в рейдж против звезды индустрии единоборств в России Данияла «Т-34» Эльбаева. Но основной темой для нас будет, конечно, бой Искандера Зияева против Давида Нерсисяна. Зияев вырос и тренировался в Казани», – поделился с журналистом «Татар-информа» руководитель исполкома филиала Российского союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер Татарстана Александр Даренков.

По его словам, Зияев – универсальный с точки зрения техники боец, «который умеет себя подать».

Турнир пройдет в Казани 28 февраля на арене спортивного комплекса «Баскет-холл».