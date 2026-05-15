Воспитанник ЦСКА о Слуцком: «Он не сильно подтягивал молодых»

Воспитанник ЦСКА Алексей Никитин вспомнил время, когда был молодым игроком и привлекался к основному составу «армейцев», который тренировал Леонид Слуцкий (с 2009 по 2016 гг.).

Со слов 34-летнего экс-защитника, в те годы ЦСКА являлась одной из самых сильных команд в России, поэтому попасть в «основу» было тяжело.

«Можно понять Слуцкого, который не сильно подтягивал молодых. Он искал яркие качества в игроках, которые позволят зацепиться кому‑то за основной состав.

У меня не самые выдающиеся габариты для центрального защитника… Я не низкий, но есть защитники намного выше. Возможно, был бы я метр девяносто с чем‑то, хотя бы это могло придвинуть поближе к основе. Еще у меня нет скорости как таковой…Поэтому прекрасно понимаю Слуцкого. Он искал качества, но во мне их особо не нашел», - цитирует Никитина «Матч ТВ».

Алексей Никитин, будучи воспитанником московских «армейцев», выступал за молодежную команду ЦСКА. Также 34‑летний бывший футболист ранее играл в «Енисее», «Амкаре», «Уфе», «Химках», боснийском «Тузла Сити» и завершил профессиональную карьеру в волгоградском «Роторе» в сезоне-2034/25.