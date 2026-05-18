18 мая 2026

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи

Фото: rfs.ru

В конце июня и начале мая сборная России по футболу проведет три товарищеских матча. А сегодня Валерий Карпин огласил окончательный состав национальной команды на эти игры.

Впервые, в состав сборной попал воспитанник «Манчестер Юнайтед», 18-летний Амир Ибрагимов.

Во вратарской линии выбор Валерия Георгиевича пал на Дениса Адамова («Зенит» Санкт-Петербург), Антона Митрюшкина («Локомотив» Москва), Станислава Агкацева («Краснодар»), Александра Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).

Полузащитники: Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед» Манчестер), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед» Атланта), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).

Сборная России сыграет против Египта на выезде 28 мая. Встреча с Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Лужниках. А 9 июня подопечные Карпина также в Лужниках примут сборную Тринидада и Тобаго.

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

