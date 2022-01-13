news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
13 января 2022  12:24
Дамир Садриев

Воспитанник «Ак Барса» забросил свою первую шайбу в АХЛ

news_top_970_100

Воспитанник казанского «Ак Барса» Артемий Князев забросил свою первую шайбу в Американской хоккейной лиге. 

Защитник клуба «Сан-Хосе Барракуда» вывел свою команду вперед, забросив шайбу за 27 секунд до конца первого периода в ворота «Тусон Роудраннерс». Однако это не помогло команде Князева, «Сан-Хосе» уступил со счетом 3:4.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего россиянина один гол и одна результативная передача в 20 матчах АХЛ, а также игра в Национальной хоккейной лиге.

#ХК Ак барс #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное