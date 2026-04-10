Воспитанник «Ак Барса» Ахтямов о полноценном матче в НХЛ: «Я буду помнить всю жизнь»

Воспитанник казанского «Ак Барса» и голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов поделился эмоциями после полноценного проведенного матча в НХЛ за «кленовые листья».

«Невероятное ощущение. Моя первая игра, я был взволнован. Это хороший опыт для меня. Каждый момент встречи – любимый. Первая игра, которую я буду помнить всю жизнь», – цитирует Ахтямова журналист Марк Мастерс у себя в соцсетях.

Артур Ахтямов в гостевой встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» вышел в основном составе. Матч закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев. 24-летний вратарь отразил 39 бросков.

Дебют голкипера в НХЛ за «Торонто» произошел 14 декабря 2025 года. Это второй сезон в карьере Ахтямова в Северной Америке.

В последнем сезоне – 2023/24 – в России Ахтямов стал обладателем Кубка Петрова в составе альметьевского «Нефтяника». В КХЛ за «Ак Барс» он провел 21 встречу при проценте отраженных бросков 91, 5% и с коэффициентом надежности 2,65.

В марте 2026 года североамериканский клуб перезаключил контракт с Ахтямовым до конца сезона 2029/30. По данным инсайдера Алексея Шевченко, зарплата голкипера по новому соглашению составляет 900 тысяч долларов.