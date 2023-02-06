Воспитанницы Дербышкинского интерната заняли третье место по флорболу на Спецолимпиаде

Воспитанники Дербышкинского детского дома-интерната, где воспитываются дети с психическими расстройствами, заняли третье командное место в соревнованиях по флорболу на Единых играх Специальной Олимпиады. Какую роль играет спорт в жизни молодых людей с особенностями здоровья, «Татар-информу» рассказала замдиректора учреждения Зиля Абдеева.

«Воспитанницы Камилла Горева и Анастасия Артюшина заняли третье командное место, а парни — наши выпускники — четвёртое», — сообщила она.

По ее словам, в соревнованиях по флорболу участвовали две молодые воспитанницы Дербышкинского детского дома-интерната и ещё несколько выпускников социального учреждения. Сейчас выпускники заняты в проекте «Сопровождаемое проживание» АНО ЦСА «Благодарю», учатся жить самостоятельно.

Абдеева отметила, что молодые люди живут в Дербышкинском доме-интернате до 18 лет, а если они где-то учатся, то до 23 лет. После переходят во взрослый психоневрологический интернат. Спорт играет особую роль в социальной реабилитации людей с особенностями здоровья.

«Любая физическая нагрузка для людей с тяжелой умственной отсталостью положительно сказывается на их психическом состоянии. У молодых людей много сил и энергии, которые постепенно накапливаются и могут во что-то вылиться. К примеру, они могут сломать игрушки или шкаф, проявить агрессию. Спортивные занятия развивают выносливость и способствуют социализации, потому что во время соревнований участники общаются друг с другом», — объяснила Абдеева.

Финалисты Единых игр Камилла и Анастасия часто участвуют в разных соревнованиях. Камилла Горева учится в Казанском торгово-экономическом колледже, а Анастасия Артюшина — в Казанском строительном колледже, потом планирует также поступать в торгово-экономический колледж.

«Девушки способные, трудолюбивые, активно осваивают коммуникативные навыки, любят спорт», — рассказала сотрудник Дербышкинского дома-интерната.

В дальнейшем при переходе во взрослый интернат при желании они могут создать свои семьи, добавила собеседница «Татар-информа». Кроме того, воспитанники дома-интерната занимаются следж-хоккеем, хоккеем и футболом.

«Впервые наши воспитанники участвовали во Всероссийских играх Специальной Олимпиады в 2020 году», — отметила Зиля Абдеева.

Единые Игры Специальной Олимпиады прошли в январе в Казани. Среди участников соревнований было 95 татарстанских спортсменов, в том числе восемь подопечных двух домов-интернатов, подведомственных Минтруду Татарстана.