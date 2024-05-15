Воспитанница татарстанской школы тхэквондо ВТФ стала обладателем Кубка России

Фото: Федерации тхэквондо ВТФ Республики Татарстан

С 8 по 16 мая в Набережных Челнах проходил Кубок России и командный чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Турнир собрал более 300 спортсменов из 39 регионов страны.

Мужская сборная Татарстана, в составе которой были представители ​Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ханмагомед Рамазанов, Даниил Жданов, Муслим Ахтаев, Эмиль Алиев и Сергей Кирсанов, заняла третье место. Серебро завоевали спортсмены Дагестана, а первой стала команда из Санкт-Петербурга.

В личном зачете Кубка России воспитанница татарстанской школы тхэквондо Анна Казарновская взяла золото в весовой категории до 53 килограммов. А Семен Фролов стал вторым в весовой категории до 68 килограммов.