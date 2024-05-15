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Воспитанница татарстанской школы тхэквондо ВТФ стала обладателем Кубка России
С 8 по 16 мая в Набережных Челнах проходил Кубок России и командный чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Турнир собрал более 300 спортсменов из 39 регионов страны.
Мужская сборная Татарстана, в составе которой были представители Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ханмагомед Рамазанов, Даниил Жданов, Муслим Ахтаев, Эмиль Алиев и Сергей Кирсанов, заняла третье место. Серебро завоевали спортсмены Дагестана, а первой стала команда из Санкт-Петербурга.
В личном зачете Кубка России воспитанница татарстанской школы тхэквондо Анна Казарновская взяла золото в весовой категории до 53 килограммов. А Семен Фролов стал вторым в весовой категории до 68 килограммов.
«Своими спортсменами я доволен. Они достойно конкурировали с сильнейшими спортсменами страны. Кубок России является первым этапом отбора. Второй этап у нас пройдет в Карачаево-Черкесии в августе, и по итогам уже будет формироваться состав российской сборной на Игры дружбы. И как минимум два татарстанских спортсмена, Анна Казарновская и Семен Фролов, имеют все шансы туда попасть. И третье место сборной Татарстана — это тоже хороший результат работы спортсменов и тренеров», — поделился с «Татар-информом» президент Федерации тхэквондо ВТФ Республики Татарстан Рафис Мусин.
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