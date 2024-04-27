Воспитанница казанской школы синхронного плавания Покровской стала чемпионкой России

Фото: Федерация синхронного плавания России

Воспитанница казанской школы синхронного плавания Татьяны Покровской училища олимпийского резерва Агния Тулупова стала чемпионкой России в составе национальной сборной в виде программы «акробатическая группа» на чемпионате России в Екатеринбурге.

Также «серебро» в составе национальной произвольной юниорской группы завоевала еще одна синхронистка, подготовленная школой Покровской, Александра Кленина. Выступление юниорской группы сборной России стало тренерским дебютом Марины Голядкиной, которая отвечает в тренерском штабе сборной страны за юниорскую произвольную группу и занимается ее подготовкой.

«Агния Тулупова и Александра Кленина – наши казанские звездочки – успешно выступили в составе национальной сборной. Это были завораживающие выступления, в которых была и высокая сложность, и отточенное мастерство. Я думаю, что наших спортсменок мы еще не раз увидим на пьедестале российских и международных турниров. Отмечу, что школа синхронного плаванья Покровской становится брендом Татарстана и кузницей синхронисток для сборной России. Хочу выразить огромную благодарность главному тренеру сборной России по синхронному плаванию Татьяне Покровской, старшему тренеру сборной России по резерву Наталье Мендыголиевой за огромную работу, которую они ведут в школе Покровской, воспитывая татарстанских высококлассных спортсменов. А также Марине Голядкиной за то внимание, которое она уделяет работе с молодежью казанской школы», – сказала журналисту «Татар-информа» заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ, один из инициаторов открытия отделения синхронного плавания школы Татьяны Покровской Ольга Павлова.

В этом году в чемпионате России приняли участие почти 400 сильнейших спортсменов страны, в том числе члены спортивной национальной сборной. Четырехдневная программа чемпионата России включает соревнования в технических и произвольных программах (дуэт, соло, дуэт смешанный, группа) и акробатических группах.