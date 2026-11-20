Фото: пресс-служба «Татнефти»

Проект «Татнефть и детство. Диалог с будущим», реализуемый компанией в Татарстане, отметил недавно свое 10-летие. Юбилейная конференция собрала педагогов, руководителей образовательных организаций и ведущих экспертов из разных регионов России на одной площадке для подведения итогов десятилетия и поиска ответов на новые профессиональные вызовы.

Первый день конференции прошел в альметьевском детском саду «Каракуз», где гости погрузились в повседневную жизнь учреждения. Особый интерес вызвали Монтессори-сессии, во время которых дети самостоятельно выбирали развивающие материалы, исследовали и экспериментировали. Взрослый здесь не предлагает готовых решений, а создает условия для инициативы.

Участники конференции не остались сторонними наблюдателями. Они вместе с детьми и педагогом-психологом стали героями занятия «Йога-сказка. Волшебное путешествие», где элементы йоги органично переплелись со сказкотерапией. В физкультурном зале дошкольники исследовали свои возможности на многофункциональном игровом комплексе, в творческой мастерской создавали работы по мотивам полотен Винсента Ван Гога, а за шахматной доской осваивали искусство нестандартных ходов.

Центром притяжения стала настоящая столярная мастерская. Под руководством педагога дети учатся обращаться с адаптированными инструментами: лобзиками, молотками, ручными дрелями и отвертками. Работа с деревом требует сосредоточенности и позволяет увидеть реальный результат собственного труда. По словам педагога, столярное дело одинаково увлекает и мальчиков, и девочек.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Второй день прошел на выезде в Бугульминском и Лениногорском районах. В Бугульме участники посетили детский сад № 11 «Искорка» и сад «Рябинушка» в поселке Карабаш – опытные площадки проекта, участвующие в нем четыре года.

В «Искорке» в проект включены дети самого юного возраста. В ясельной группе двухлетние малыши через игру с губками и кубиками познают мир, старшие воспитанники моделируют из деревянного конструктора «Бабашки» по собственным чертежам. «Недавно мы вдохновились полотнами Кандинского, и ребята нарисовали свои версии его картин», – рассказала заведующая Ольга Вагенлейтнер.

В Лениногорске участники посетили детский сад № 30, ставший за четыре года федеральной информационной площадкой. Здесь каждый сантиметр пространства работает на ребенка. В спортивном зале воспитанники под руководством физинструктора Лилии Васильевой совершили «сказочное путешествие» по 3Д-комплексу Сергея Реутского.

«Мы увидели, как комплекс помогает в развитии. Дети выглядели уверенно, забирались на верхние этажи и не боялись – они отлично чувствуют свое тело», – поделилась впечатлениями руководитель ижевского детского сада «Радуга» Елена Козлова.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

А в селе Тимяшево участники оценили потенциал сельских садов. «Обучение у лучших специалистов помогает воспитателям расти, а у детей развиваются самостоятельность и инициатива. Кроме того, проект улучшает нашу материально-техническую базу», – говорит заведующая «Ласточкой» Оксана Чернова.

Заключительный день форума прошел в общественном центре «Алмет». Заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Ренат Мамин подчеркнул, что проект – это пространство, где рождается творчество.

«Мы строим непрерывный процесс – не просто получение образования, а воспитание в ребенке творца. Для Компании важно развивать гармоничную личность, которая реализует себя и на работе, и в жизни», – обратился он к участникам.

«Юго-восток Татарстана стал центром компетенций. Если раньше мы приглашали специалистов из Москвы, то теперь наши педагоги сами выступают экспертами, масштабируют опыт и делятся им с коллегами из других регионов», – добавил руководитель программы, заместитель начальника отдела социальных программ «Татнефти» Сергей Плахотников.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Проект получил новое ускорение. Руководитель корпоративного университета «Татнефти» Ольга Цыгина анонсировала следующий этап: со следующего сентября на базе двух альметьевских школ откроются профильные классы для выпускников садов программы с методологической поддержкой и новыми образовательными возможностями.

Конференция показала высокую практическую пользу инициативы для педагогического сообщества. «Мы приехали большой командой из Ижевска – коллеги захотели познакомиться с проектом. У нас уже созревает план первых шагов», – поделилась заместитель начальника управления образования Ижевска Светлана Карпеченкова.

Ярким событием форума стали «Клоуны-Самозванцы». Мастера клоунады Андрей и Татьяна Новохатские и Андрей Колтомов сыграли для педагогов истории из жизни проекта, напомнив о важности спонтанной игры. Конференция подтвердила: вклад «Татнефти» – это долгосрочные инвестиции в человеческий капитал, которые готовят почву для воспитания целостных личностей и творцов устойчивого будущего.

Сегодня «Татнефть и детство. Диалог с будущим» охватывает более 50 детских садов Татарстана. За этой цифрой стоит не только масштабное обновление материально-технической базы, но и глубокая трансформация профессионального мышления педагогов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В дошкольных учреждениях юго-востока внедрены инженерные игры, театральные практики, пространственное моделирование и социоигровые технологии. Переосмысливаются подходы к физическому развитию, развивается педагогика Марии Монтессори, выстраивается новый формат взаимодействия с семьями воспитанников.

Однако ключевым итогом десятилетия организаторы называют не оснащение и методики, а смену парадигмы восприятия ребенка. В центре образовательного процесса оказался не пассивный исполнитель заданий, а личность с правом на самостоятельность, инициативу и активное участие в собственном развитии.

«Важно, чтобы, замечая проблему, мы не ограничивались ее констатацией, а переводили в исследовательское русло», – отметил руководитель программы, заместитель начальника отдела социальных программ «Татнефти» Сергей Плахотников.

По его словам, качество дошкольного образования определяется не отдельными достижениями, а тем, что происходит в детском саду каждый день: насколько ребенок свободен в выборе занятий, умеет ли принимать решения и взаимодействовать с другими.