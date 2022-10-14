«Воспитание настоящих патриотов»: в Татарстане открыли Спартакиаду «Кадет Приволжья-2022»

Торжественное открытие Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья-2022» состоялось в Татарстане. Среди почетных гостей были Федеральный инспектор по РТ Дамир Марданов, глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин, замначальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ Рафил Набиуллин и другие.

С открытием Спартакиады от имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском округе участников поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Сейчас кадетское образование становится все более важным и востребованным в нашей стране. Воспитание настоящих патриотов в текущей ситуации, когда сама история проверяет каждого человека на прочность – это ключевая задача нашего государства. И мы понимаем, что создание системы кадетских корпусов Приволжского федерального округа было очень своевременным решением. В настоящее время кадетские корпуса ПФО задают стандарт современного образования и военно-патриотического воспитания молодежи, являются в своих регионах центральными площадками проведения патриотических мероприятий регионального и всероссийского уровней. Вас ожидает интересная и насыщенная соревновательная программа. Здесь очень важен командный дух, чувство товарищеского локтя и взаимопомощи. Покажите все лучшее, чему вас научили в кадетском корпусе, проявите волю к победе и уважение к соперникам», – отметил Машковцев.

В рамках открытия Спартакиады состоялось подведение итогов за 2021-2022 учебный год и награждение призеров и победителей. Почетные гости – потомственный ижевский оружейник, создатель пистолета пулемета КЕДР и снайперской винтовки Михаил Драгунов, конструктор стрелкового оружия, заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин организовали выставку стрелкового оружия для кадет.

Герои Российской Федерации Алексей Кораблев и Александр Супонинский провели «Урок мужества» и ответили на интересующие участников Спартакиады вопросы.

В течение двух дней кадетам предстоит продемонстрировать знания, умения и таланты в спортивных соревнованиях, военно-спортивных состязаниях, творческих и интеллектуальных конкурсах. Итоги финальных соревнований будут подведены 15 октября.

Торжественная часть открытия Спартакиады завершилась маршем команд-участниц Спартакиады «Кадет Приволжья – 2022».