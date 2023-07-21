Воспитание молодежи — задача наставников: в Казани открылась выставка о педагогах России

Жители и гости Казани смогут узнать о многогранной просветительской и научной деятельности величайших русских педагогов и писателей. В Нацмузее РТ сегодня открылась тематическая выставка «Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней». Стендовая экспозиция расскажет посетителям о выдающихся ученых и педагогах, которые внесли большой вклад в российское образование в XVIII — XXI веках.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что выставка организована в рамках Всероссийской научной конференции «Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации», которая стартовала в Казани сегодня и продлится в течение трех дней.

Столица Татарстана является отличной площадкой для реализации просветительских и благотворительских инициатив, считает председатель Набсовета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Родители, подчеркивает она, должны обращать внимание на повышение общеобразовательного уровня своих детей.

«Неслучайно Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. В воспитании нашей молодежи заключается будущее страны, — отметила она на открытии выставки. — Тема образования и воспитания детей не должна быть упущена, и взрослые должны принимать это во внимание. Для нас важно, чтобы выставка прошла по различным учебным заведениям Татарстана и других регионов страны. Я благодарна правительству Татарстана за то, что нас любезно принимают на площадках», — сказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас в школах стоит острый вопрос о нехватке воспитания. Родители в столь сложной экономической ситуации не всегда имеют возможность уделять этому много времени, и сейчас это задача наставников», — убеждена Громова.

Опыт и знания деятелей прошлого в наши дни должны стать ориентиром для педагогов, которые по долгу службы стоят на страже национальных интересов России, считает Громова. Именно поэтому выставка рассказывает о выдающихся ученых, педагогах и государственных деятелях, внесших весомый вклад в развитие и становление системы воспитания и образования в России в XVIII — XXI веках.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На всероссийской конференции в Казани соберутся доктора педагогических и исторических наук, а также ученые из других областей. Они расскажут, как формировались различные направления педагогики, какие достижения отличают Татарстан, а также о том, как развивалось женское образование.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одна из миссий государства — грамотно выстроить образованную элиту общества, отметила глава Минкульта РТ Ирада Аюпова, которая также приняла участие в открытии выставки.

«Мы помним о нашем медресе и о церковно-приходских гимназиях. Именно развитие системы образования и суть системы духовного наставничества — залог успешности развития государства», — сказала она.

Выставка подготовлена Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Российской академией образования при поддержке Министерства культуры РФ.