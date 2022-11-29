Воспитали знаменитых актеров: Казанское театральное училище отпраздновало столетие

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На главной сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала состоялся праздничный вечер, посвященный столетнему юбилею Казанского театрального училища.

В честь памятной даты выпускники и студенты театрального училища подготовили большую творческую программу, в которой рассказали зрителям о непростой, но насыщенной студенческой жизни и проиллюстрировали вековую историю учебного заведения. Воспитанники училища также выразили уважение к труду своих учителей и почтили память покойных мастеров театрального искусства.

На торжественный вечер поздравить учреждение собрались артисты из Театра кукол «Экият», Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Набережночелнинского татарского театра имени Аяза Гилязова и Альметьевского татарского драматического театра, а также из представители других образовательных учреждений и иные гости.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Наше театральное училище уникальное. Мы имеем и татарское, и русское отделение. Наши выпускники продолжают свой путь в театрах Татарстана и России. Татарстанские театры с удовольствием берут и принимают наших актеров после обучения. Мы гордимся такими показателями. В нашем училище царит невероятная атмосфера творчества, а энергия, которая исходит в зал от наших воспитанников, покоряет, завораживает и удивляет. Мы занимаемся главным делом — гармонизируем мир. У КТУ чудесное прошлое, и я уверена, что будущее будет еще прекрасней и лучше», — заявила в приветственной речи директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов в свою очередь выразил благодарность педагогическому коллективу за труд и значительное участие в обучении работников искусства Республики Татарстан.



«Училище является одним из старейших театральных учебных заведений в России. Благодаря мастерству,

неустанному творческому поиску и таланту педагогов училище готовит высококвалифицированных и конкурентноспособных специалистов в сфере театрального искусства. Сохраняя традиции, вы продолжаете работать, искать новые идеи и зажигать огонь в глазах юных студентов», — заметил Ахметов.

Политик также подчеркнул, что Казанское театральное училище было первым в стране учебным заведением, которое стало готовить актеров для татарского национального театра.



После этого преподаватели театрального училища были отмечены наградами за многолетний и плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства Татарстана.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Театральное училище провело массу мероприятий, приуроченных ко дню основания, они предполагали коллаборацию различных видов искусств. Перед проведением юбилейного вечера студенты целый месяц радовали казанцев своими выставками, киноискусством, спектаклями и мастер-классами, отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.



Он также напомнил о непростой истории учебного заведения и добавил, что труд профессиональных педагогов способствовал возникновению целой плеяды знаменитых актеров, которые успешно продолжают свою деятельность в городах Татарстана и по всей России.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Республике Татарстан создана целая система по подготовке театральных кадров, разработана концепция формирования культурной компетенции будущих артистов, поделилась своим пониманием контекста ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

«В Татарстане работает множество театров, где артисты радуют и очаровывают публику своим профессионализмом. Ни в одном регионе нет такого большого количества русских и национальных театров», — заключила она.

Казанское театральное училище было создано на основании постановления Татглавпрофобра от 26 сентября 1922 года как Татарский театральный техникум. В ноябре 1927-го театральный техникум слился с художественным в Казанский объединенный художественно-театральный техникум. В 1930-1931 годах он был объединен с Восточно-музыкальным техникумом и начал существовать как Татарский техникум искусств.



В годы Великой Отечественной войны, с 1941-го по 1944-й, техникум был закрыт. Он возобновил работу 1 марта 1944 года, но 13 июня 1952 года вновь оказалс закрыт на основании постановления Совета Министров СССР. Лишь 12 мая 1962 года учебное заведение открылось вновь как Казанское театральное училище, которое работает и по сей день.