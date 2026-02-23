«Воспитали настоящих патриотов»: в Заинске вручили ордена родным семьям бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске состоялась церемония передачи государственных наград семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мероприятие прошло в Доме культуры «Энергетик».

Церемония началась с выноса флагов Российской Федерации и Республики Татарстан. Память павших почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность орденами Мужества (посмертно) награждены матрос Денис Алексеев, рядовые Анас Исмагилов, Руслан Краснов и Сергей Носов, сержанты Константин Кузнецов и Степан Федоров, старшие лейтенанты Максим Паклин и Ильдар Салимов, лейтенант Радик Фархутдинов.

Медалью «За отвагу» награжден рядовой Леонид Сарновский. Награды переданы родителям, супругам и детям погибших.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Глава Заинского района Разиф Каримов подчеркнул значение события, выразил поддержку семьям и поблагодарил за воспитание сыовей.

«Сегодня хотел бы сказать еще слова огромной благодарности нашим матерям-бойцам, которые воспитали настоящих патриотов», – отметил он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Каримов также сообщил о создании мемориального комплекса в честь погибших военнослужащих. По его словам, открытие планируется к 30 августа 2026 года – ко Дню Республики и Дню города. Отдельный памятный комплекс будет установлен в поселке Мирный.

Каримов также отметил, что район продолжает оказывать поддержку военнослужащим.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

По его словам, очередная группа волонтеров вернулась с передовой после сложной поездки в неблагоприятных погодных условиях. Он подчеркнул, что обеспечение бойцов техникой и снаряжением находится на высоком уровне, а задачи специальной военной операции выполняются планово.

«Сначала войну надо победить, а потом остальные задачи», – сказал он, поблагодарив матерей, супруг и детей погибших за стойкость и воспитание защитников Отечества.