Воспитал Кисляка и Лукина, поклонник испанского футбола: кто будет спасать ЦСКА после ухода Челестини?

Футбольный клуб ЦСКА официально уволил Фабио Челестини с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника клуба до конца сезона будет Дмитрий Игдисамов. Почему «армейцы» пошли на радикальные меры в конце весны – в материале «ТИ-Спорта».





Отставка Челестини напрашивалась раньше, но ЦСКА тянул до последнего…

ЦСКА, к большому сожалению, закономерно находится в статусе худшей команды весны в РПЛ. Еще в феврале «армейцам» пророчили борьбу за чемпионство с учетом их событийной трансферной кампании. Однако с первых туров после рестарта чемпионата в отлаженном осенью механизме ЦСКА что-то сломалось. В последних десяти матчах у столичного клуба всего лишь две победы – над махачкалинским «Динамо» (3:1) и «Акроном» (2:1). Причем, у тольяттинцев «армейцы» выиграли на тоненького, в дополнительное время спорным судейским решением был отменен гол Артема Дзюбы. Сценарий встречи предрекал ничейный результат.

Вдаваться в подробности той игры не будем. ЦСКА действительно проводит кошмарную вторую половину сезона. Не оправдывает высоких надежд нападающий Лусиану Гонду, которого зимой этого года «армейцы» обменяли у «Зенита» на основного защитника Игоря Дивеева. Не вписался в «ромб» в центре поля полузащитник Дмитрий Баринов, который опускается настолько низко, что больше по амплуа походит на пятого защитника. Ну, а Данила Козлов так и не может вернуться к той пиковой форме, которую он демонстрировал, выступая за «Балтику». Полузащитник в ЦСКА при Челестини, то появлялся в основном составе, то выходил со скамейки, играя в среднем то две, то 45 минут.

Апофеозом кризиса в стане «армейцев», безусловно, стал конфликт Челестини и Мойзеса, произошедший после разгромного поражения от «Краснодара» в Кубке России (0:4). Бразильский защитник при всей команде раскритиковал методы работы главного тренера, а тот в свою очередь отстранил футболиста основного состава. Затем скоро, правда, вернул, но отношения Мойзеса и Челестини от этого не стали менее напряженными.

Зимой наставнику ЦСКА дали полный карт-бланш на формирование состава, включая тренерский штаб. Одним из резонансных решений швейцарца стало то, что он пригласил в ЦСКА на работу аналитиком свою жену. Не беремся говорить, что именно эта причина послужила развалу в команде, однако недовольных людей по данному решению в клубе было прилично.

Разрушенный микроклимат в ЦСКА привел к тому, что одна из самых интересных по осени атакующих команд РПЛ за несколько месяцев превратилась в серую массу. Игру «армейцев» в марте-апреле смотреть было очень тяжело. Плачевные результаты уже выкинули ЦСКА из первой пятерки в турнирной таблице. Но и шестую строчку «армейцы» могут не удержать, с учетом того, как весной добавил «Рубин», отстающий после 28 игр всего лишь на три очка.

Задач в чемпионате у ЦСКА сейчас нет, зато остался шанс побороться за Кубок России. Уже на этой неделе «армейцы» сразятся в Пути регионов против «Спартака», а дальше, если пройдут, будут биться с победителем пары «Динамо» Москва – «Краснодар». ЦСКА до последнего тянул с отставкой Челестини, но амбиции взять второй Кубок России за последние два года вынудили руководство на резкую смену главного тренера. Спасать сезон будет 39-летний Дмитрий Игдисамов.

Тренерский путь Игдисамова похож на сценарий для драматического спортивного фильма

В этом сезоне РПЛ среди тренеров появится уже второй уроженец Татарстана. Вслед за Ильдаром Ахметзяновым из «Оренбурга» большую должность в элите российского футбола получил Дмитрий Игдисамов.

Лицо для большинства поклонников лиги новое, неизвестное, однако в профессиональных кругах специалист крутится достаточно давно. Из-за различных травм голеностопа завершил карьеру уже в 22 года в мини-футболе. Сначала работал обычным физруком, а потом прошел собеседование в академию «Рубина». Тогдашний глава молодежной вертикали казанского клуба Иван Данильянц доверил Игдисамову должность тренера-селекционера. Обязанности были такие – надо было разъезжать по детским садам и отбирать в академию перспективных ребятишек. Как признавался потом сам Дмитрий Игдисамов, всего он курировал 20 детских садов в Казани.

Переломным моментом в карьере, конечно, стал 2012 год. В это время Игдисамов становится полноценным тренером в академии «Рубина». Тогда Курбан Бердыев пригласил на работу в клуб испанских методистов – Эдуардо Докампо и Эфрена Петейро. В «Рубине» планировали создать проект на подобии «Атлетика» из Бильбао. В клубе хотели растить большой поток талантов, чтобы потом их выгодно продавать как в России, так и за рубежом.

С Докампо у Дмитрия Игдисамова получился особенно теплый контакт. Тренеру доверили молодежку 2002 года. Команда неплохо проявляла себя как на внутренних, так и международных соревнованиях. Среди футболистов того года в большом футболе закрепились Виктор Александров, Артур Сагитов и Данил Степанов.

Через Игдисамова в ЦСКА прошли Лукин, Кисляк и многие другие игроки действующего состава «армейцев»

Набравшись колоссального опыта в «Рубине», в 2019 году Игдисамов перебрался в ЦСКА, хотя мог оказаться также в петербургском «Зените». Однако по протекции Андрея Мовсесьяна кандидатуру Игдисамова достаточно быстро одобрил тогдашний спортивный директор «армейцев» Олег Яровинский.

Первые годы Дмитрий Игдисамов работал в ЦСКА с командами U16,U17, а в 2023 году стал главным тренером молодежной команды «армейцев». Через Игдисамова прошло много действующих звезд ЦСКА: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Кирилл Данилов.

Долгое времяпрепровождение в структуре «армейцев» и кредит доверия от руководства позволили тренеру добраться до первой команды. Дебют у Игдисамова уже завтра против «Спартака» в Кубке России. Круче афиши, наверное, и не придумать.

Да, скорее всего специалисту дадут доработать с первой командой лишь остаток этого сезона. Несколько инсайдеров передают, что ЦСКА сейчас активно ищет на рынке иностранного специалиста, чтобы успеть привезти его к началу летних сборов.

Впрочем, путь Ролана Гусева из московского «Динамо» у Игдисамова перед глазами. Если майские результаты получатся выдающимися, да к тому же будет взят еще и Кубок России, вполне можно допустить мысль, что Дмитрию Игдисамову дадут поработать главным тренером ЦСКА и в следующем сезоне.