«Воспитаем профессионалов через 5-10 лет»: Татарстан накрывают сетью футбольных манежей

Крытые футбольные манежи открыли сегодня в трех районах Татарстана с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Сейчас в республике уже 12 таких спортивных сооружений. Как манежи помогают готовить профессиональных игроков – в репортаже «Татар-информа».

Рустам Минниханов: «У нас есть программа, по которой в каждом муниципальном районе Татарстана появится крытый футбольный манеж» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дети во всех районах должны иметь возможность играть в футбол»

Достижения высшего спорта рождаются через массовость. Поэтому в каждом районе Татарстана со временем появится крытый футбольный манеж. Сейчас в республике их уже 12, на следующий год запланировано строительство еще четырех. Об этом во время торжественной церемонии открытия манежей в Высокогорском районе сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы все любим футбол, но в нашей климатической зоне в него можно играть только летом. У нас есть программа, по которой в каждом муниципальном районе Татарстана появится крытый футбольный манеж. В этом году мы построим шесть, столько же мы открыли раньше. На следующий год запланировано появление еще четыре таких объектов. Таким образом, мы добьемся того, что у всех детей в районах будет возможность играть в футбол», – сказал Президент Татарстана.

«На следущий год запланировано появление еще четырех таких объектов. Таким образом, мы добьемся того, что у всех детей в районах будет возможность играть в футбол», – сказал Президент Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект строительства новых спортивных сооружений появился в Татарстане после выступления сборной Исландии на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Тогда Правительство Татарстана заинтересовалось, как в стране с еще более суровым климатом смогли воспитать команду, способную дать бой лучшим мировым сборным. В ходе рабочей поездки в Исландию делегация Татарстана изучила сеть крытых футбольных манежей, функционирующих по всей стране. Такой же проект решено было осуществить и в нашей республике.

Владимир Леонов: «Футбол в Татарстане – один из самых популярных видов спорта. Что касается подготовки профессиональных игроков, то это игра вдолгую» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первое поколение «воспитанников крытых манежей» появится через 5-10 лет

Крытые манежи способствуют в первую очередь развитию массового спорта и только затем, со временем оказывают влияние на профессиональный спорт, сообщил корреспонденту «Татар-информа» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«У нас есть программа строительства универсальных спортивных площадок. Мы поняли, что есть спрос и на небольшие футбольные манежи. Мы построили такой в Зеленодольске, он всем очень понравился, после этого начали активно открывать их по всей республике. Футбол в Татарстане – один из самых популярных видов спорта. Что касается подготовки профессиональных игроков, то это игра вдолгую. Нужно говорить о периоде в 5-10 лет для первого поколения футболистов, воспитанных в крытых манежах», – сказал Леонов.

Он подчеркнул, что Президент Татарстана поставил задачу не только вовлекать людей в футбол через крытые манежи, но и воспитывать резерв для профессиональных клубов.

Всего по окончании программы в Татарстане появится сеть из 20 крытых футбольных манежей, среди которых будут как большие площадки, так и манежи среднего формата 20 на 40 метров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, министр анонсировал появление в республике трехлетней программы по кураторству футбольных тренеров в районах.

«Сейчас мы прописываем программу по кураторству тренеров в районах Татарстана. Она призвана объединить всю инфраструктуру в одну систему. Понятно, что есть такое понятие, как массовый спорт, но необходимо воспитывать кадры для профессиональных клубов», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Всего по окончании программы в Татарстане появится сеть из 20 крытых футбольных манежей, среди которых будут как большие площадки, так и манежи среднего формата 20 на 40 метров, которые и открылись сегодня в трех районах – в селе Высокая Гора, Буинске и Мензелинске.

Александр Петухов: «Манеж есть, нужно больше соревнований на разных уровнях. Для развития ребенок должен постоянно играть» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чтобы воспитывать профессионалов, нужно много турниров для детей»

Новые спортивные площадки в Буинском и Мензелинском районах Рустам Минниханов открыл по видеосвязи из села Высокая Гора. Он призвал Федерацию футбола Татарстана грамотно использовать инфраструктуру. Также Президент Татарстана вручил сертификаты для покупки инвентаря директорам объектов и сделал символический удар по мячу.

Впечатлениями от нового манежа поделился тренер местной команды «Эверест» Александр Петухов. Он обратил особое внимание на качество покрытия и отметил, что для подготовки профессиональных игроков нужно организовывать как можно больше турниров для детей.

«Поле в очень хорошем состоянии. Трава в манеже лучше, чем на универсальных спортивных площадках. Здесь узкий ворс, что позволяет играть в более комфортных условиях. Это и для здоровья более безопасно. Безусловно, такие манежи помогут воспитанию профессионалов. Нужно больше сил вкладывать в массовый спорт. Манеж есть, нужно больше соревнований на разных уровнях. Для развития ребенок должен постоянно играть», – сказал тренер.

Ислам Абдуллин: «Я очень люблю футбол.Я мечтаю стать профессиональным футболистом и попасть в сборную России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юным футболистам, которые сегодня впервые вышли на манеж, газон пришелся по душе. По мнению нападающего Ислама Абдуллина, на нем удобнее тренироваться и совсем не больно падать.

«Я очень люблю футбол. Он дает мне много эмоций. В прошлом году мы заняли второе место среди ребят 2011 года рождения. Я мечтаю стать профессиональным футболистом и попасть в сборную России», – поделился футболист.

Команда «Эверест», в которой он играет, в прошлом году заняла второе место на чемпионате Татарстана среди команд 2011 года рождения.