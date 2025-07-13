Восьмой титул ЦСКА и договор Минниханова с главой РФС: итоги Суперкубка России в Казани

Менее недели остается до старта нового сезона РПЛ. Традиционно в преддверии начала чемпионата разыгрался Суперкубок России. Матч между «Краснодаром» и ЦСКА проходил в этом году в Казани. Подробнее о футбольном событии в столице Татарстана - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

По эмоциям Суперкубок в этот раз выдался скромнее, чем два года назад в Казани

Еще свежи в памяти воспоминания с Суперкубка России, прошедшего в Казани в 2023 году. Тогда на поле «Ак Барс Арены» за трофей сражались «Зенит» и ЦСКА, а публику эффектными выступлениями развлекали группа «Ленинград», Тося Чайкина и DJ Smash. Матч между «армейцами» и «сине-бело-голубыми» два года назад не получился событийным – 0:0 после девяноста минут, и победа петербуржцев лишь в серии пенальти.

Однако какой фурор произвели тогда болельщики ЦСКА и «Зенита»! Грандиозные перформансы, подхватывающие друг друга песни и несмолкаемые кричалки, а самое главное – эхо прошлого футбола в России.

За три года своего существования «паспорт болельщика» так и не обрел конкретного смысла. Зная личные данные каждого человека, купившего билет на южную или северную трибуны «Ак Барс Арены», работники стадиона вчера все равно установили высоченные металлические решетки за воротами. По итогу та «безопасность», которую несет в себе Fan ID априори, по аналогии с минувшими временами подкрепляется старым добрым (или недобрым) забором.

Понятно, что можно подвергнуть критике и организации болельщиков, которые за три года так и не пришли к компромиссу с властью по вопросу с оформлением Fan ID. По сути, в этом документе нет ничего страшного. Паспорт болельщика существует более 10 лет в Италии, Турции. Даже безумные мексиканские футбольные фанаты в какой-то момент договорились с правоохранительными органами и внедрили в свою жизнь Fan ID. В России противостояние болельщиков с властью продолжается вот уже четвертый год.

Виноватых в данной ситуации нет – а пострадавший есть. И имя его – футбол. Вчерашняя игра за Суперкубок России собрала рекордно низкую посещаемость за последние пять лет. «Ак Барс Арена» приютила под своими сводами около 34 тысяч. Почти на семь тысяч меньше, чем два года назад. Активной части фанатов на стадионе не было, местами игра сопровождалась камерной, тихой атмосферой. Большой футбол в Казани, к сожалению, был лишен своей айдентики, обстановки, той самой «шизы и песни», как завещали когда-то спартаковские ультрас в своей знаменитой кричалке.

Но организаторам матча в Казани надо отдать должное. С учетом наличия Fan ID они постарались привлечь максимум зрителей, собрав красочную программу из различных танцевальных и вокальных коллективов. Перед стадионом публику развлекала группа «Серебро», а номер-открытие в чаше арены с участием «Добро» с использованием большого количества пиротехники был вообще одним из лучших за всю историю Суперкубка России.

«Получилось прекрасное шоу, хотелось бы поблагодарить Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за лично проведенный матч. В Татарстане умеют проводить большие спортивные мероприятия. Это подтвердилось в очередной раз», – отмечал после матча глава РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

ЦСКА завоевал в столице Татарстана свой восьмой Суперкубок

Как правило, на футбольную составляющую в матче за Суперкубок России никогда не стоит возлагать больших надежд. Команды находятся в процессе завершения летних сборов, еще только готовясь вступить в сезон и набирая постепенно форму.

Довольно среднего качества показали футбол, к примеру, «Зенит» и ЦСКА два года назад в Казани. Вчера «армейцы» с футболистами «Краснодара» также не показали фестивальной игры. Один гол на две команды за 90 минут, да и тот со стандарта – на 48-й минуте после розыгрыша углового отличился Игорь Дивеев.

Любопытно, что на 19-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков мог с легкостью удалить защитника ЦСКА. Дивеев влетел так смачно и жестко в Эдуарда Сперцяна, что потенциально фол тянул на красную карточку. Защитник «армейцев» сначала отделался последним китайским предупреждением, а потом – кто бы мог подумать – стал главным героем матча.

Оставив в основное время ворота в неприкосновенности, ЦСКА завоевал восьмой для себя Суперкубок России. Выше среди всех команд РПЛ только «Зенит», у которого 8 титулов данного вида.

Капитан и бессменный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев добыл вчера 23-й трофей в карьере. Такому количеству наград может с легкостью позавидовать даже звезда какого-нибудь европейского топ-клуба. Акинфеев давно вписал свое имя в историю российского футбола. Но в 38 лет он по-прежнему продолжает жить игрой и даже не задумывается в ближайшее время о завершении профессиональной карьеры. Быть может, будет выступать, как Буффон в Италии, до 43-44 лет.

Во время церемонии вручения Суперкубка России на красной дорожке был запечатлен трогательный момент, как Раис республики Татарстан Рустам Минниханов по-отечески обнимает Акинфеева и поздравляет его с очередным трофеем. Величие лучшего российского вратаря тепло признают люди любого статуса.

Рустам Минниханов и Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве по развитию футбола

Глава РФС и Раис Татарстана вчера смотрели футбол вместе в отдельной ложе. Незадолго до начала матча Рустам Минниханов и Александр Дюков подписали специальное соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в регионе.

Соглашение предполагает совместную разработку и реализацию программ, направленных на развитие футбола в республике, развитие школьного и студенческого спорта, совершенствование материально-технической базы и инфраструктурного обеспечения, ряд других направлений работы.

В Республике Татарстан футбол является популярнейшим видом спорта, охватывающим более 67 тысяч человек.