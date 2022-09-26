Восьмой пакет санкций ЕС против России затронет атомную энергетику и сферу IT

Уже на этой неделе Еврокомиссия готовится представить очередной, восьмой по счету пакет антироссийских санкций. Одобрить введение новых рестрикций, которые в числе прочего затронут атомную энергетику, предметы роскоши и сферу информационных технологий, предполагается до середины октября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейского чиновника.

Также новый пакет санкций будут включать в себя отключение большего количества банков от системы SWIFT. Консультации по этим вопросам Еворокомиссия провела со странами ЕС на минувших выходных, утверждает издание.

Расширить санкции против России ЕС обещал на фоне проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России, которые в эти дни проходят на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ужесточение рестрикций началось после того, как Президент России Владимир Путин объявил начало спецоперации на Украине – это произошло 24 февраля.