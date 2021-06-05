Восьмой финал баскетбольного УНИКСа

Противостояние длиной почти в сто матчей



Еще до Единой лиги ВТБ УНИКС сражался в финалах чемпионата страны с пермским «Урал-Грейтом» в 2001 году (уступил 0-3 в серии) и 2002 (1-3), с ЦСКА в 2004 (1-3) и 2007 (0-3). Первые три финала руководил казанцами Станислав Еремин, затем литовец Антанас Сирейка. Затем в решающих матчах уже лиги ВТБ в «Финалах четырех» в Литве УНИКС дважды уступил ЦСКА — в 2010 году в Каунасе на родине тогдашнего главного тренера казанцев Вальдемараса Хомичуса (55:66) и в Вильнюсе с Евгением Пашутиным (62:74).







Кроме того в рамках Единой лиги ВТБ в сезоне 2013-2014 УНИКС уступил ЦСКА в полуфинале плей-офф (0-3). Наконец, пять лет назад команды сыграли в финале, где армейцы вновь были сильнее в серии со счетом 3-1. Третий матч той серии 6 июня 2016 года до сих перед глазами: УНИКС под руководством Евгения Пашутина одержал победу дома (79:74) в присутствии более чем 6 тысяч болельщиков на трибунах «Баскет-холла», но в следующей встрече все же проиграл, успев отыграть 18 очков. Героем матча стал литовский форвард хозяев Артурас Милакнис, реализовавший в третьей и четвертой четвертях семь трехочковых бросков. Кстати, сезон-2015/2016 стал первым и последним для Милакниса за пределами Литвы, где он до сих пор защищает цвета родного «Жальгириса».

Всего в рамках Единой лиги ВТБ УНИКС и ЦСКА встречались 24 раза, пять побед у казанцев, последняя (94:86) была одержана 2 декабря 2019 года, 19 у ЦСКА. Если считать встречи в прошлом веке, то вторая игра нынешней серии 7 июня в Казани станет юбилейной, сотой в дуэли армейцев и казанцев.

Дуэль тренеров-греков



Летом 2014 года в Россию из Греции приехали два тренера: Димитрис Итудис в ЦСКА, Аргирис Педулакис в УНИКС. Первый трудится в столице России до сих пор, его контракт в мае был продлен еще на два года, а вот Педулакис был отправлен в отставку осенью 2014 года, не оправдав возложенные на него надежды, пускай и успел вывести УНИКС в Евролигу, сдав дела Пашутину. Летом 2017 года УНИКС принял Димитрис Прифтис. С тех пор дуэль греческих тренеров стала одной из главных изюминок Единой лиги ВТБ.



Оба греческих специалиста непрестанно прессуют судей, регулярно получая за это технические фолы, а порой и удаления. Манера Итудиса более артистична, его мимике могут позавидовать профессиональные мастера сцены. Прифтис более эмоционален, поэтому чаще достает арбитров. Высочайший профессиональный уровень обоих греков не подвергается сомнениям, хотя стоит учесть, что Итудис работает в одном из богатейших и сильнейших клубов Старого света. Прифтис же располагает заметно более скромными кадровыми и финансовыми ресурсами, хотя практически каждый год на него выходят с заманчивыми предложениями лучшие клубы Эллады. Кредо Прифтиса защита, Итудиса — нападение.



Финишировав в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ на третьем месте, казанцы в финале получили преимущество своей площадки, поскольку армейцы стали четвертыми. И нынешний плей-офф соперники проводят по-разному. УНИКС выносит оппонентов по 2-0 и 3-0 в серии, сначала «Зелену Гуру» в четвертьфинале, затем «Локомотив-Кубань» в полуфинале. ЦСКА по разу уступил сначала «Нижнему Новгороду» в ¼ финала, а потом «Зениту» в полуфинале.



Однако сейчас именно москвичи имеют преимущество в игровой практике. УНИКС не играл с 23 мая, ЦСКА еще 30 мая сражался в «Финал четырех» Евролиги в матче за третье место, в котором армейцы проиграли итальянскому «Милану» (73:83). Стать лучшими в Европе подопечным Итудиса не удалось, хотя в полуфинальном матче Евролиги ЦСКА совершил 21-очковый камбэк против турецкого «Анадолу Эфеса», но уступил на последних секундах (86:89). После этого поражения главный тренер армейцев Димитрис Итудис заявил, что финальная серия Лиги ВТБ против УНИКСа для армейцев важнее, чем матч за третье место Евролиги.



«Все приехали сюда играть за трофей. Не за бронзовые медали. Посмотрим, кто будет здоров и в каком состоянии, от этого будем отталкиваться при выборе состава на матч за третье место. Но у нас впереди более важные матчи финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа», – заявил Итудис

Прогнозы: ЦСКА всегда фаворит



Станислав Еремин, главный тренер ЦСКА в 1992-2000, главный тренер БК УНИКС в 2000-2006, 2012-2013, ЗМС СССР, ЗТР РФ:

«Опыт предыдущих поколений, включая мою бытность наставником УНИКСом, говорит, что у ЦСКА шансов на успех в финале больше. Да, у казанцев было больше времени подготовиться, разобрать соперника, но обычно большие паузы без игр сказываются отрицательно. Что касается ЦСКА, если все игроки у них будут в добром здравии, то помех для хорошей подготовки к финалу лиги ВТБ не будет. Неудача в Евролиге – это плохо для ЦСКА, но если они проиграют и лигу ВТБ, то для них это будет катастрофа. Победа в финале сгладит итоги сезона для ЦСКА.

Чтобы обыграть сегодня ЦСКА УНИКС должен сыграть на «пять с плюсом», а ЦСКА не выше «четверки». Еще и поймать удачу. Мне кажется, что казанцы смогут выиграть один матч, но не больше. УНИКС отлично провел сезон по результату, завоевал место в Евролиге. Я внимательно смотрел финал Кубка Европы с «Монако» и мне казалось, что УНИКС должен был выигрывать Еврокубок. УНИКС и ЦСКА будут последними участниками матчей во Дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте, который затем снесут. Там играли Владимир Ткаченко, Анатолий Мышкин, Сергей Белов, Сергей Тараканов, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичус, Римас Куртинайтис — весь цвет европейского баскетбола там играл. Теперь это намоленное место снесут и построят жилой комплекс...»

Сергей Быков, защитник ЦСКА в 2010-2011, БК УНИКС в 2014-2014, ныне тренер сборной России:

«ЦСКА всегда фаворит. Но в данный момент надо понять, как они среагируют на свою неудачу в Евролиге, и как физически восстановятся. УНИКС больше отдохнул, но и отчасти потерял игровой ритм – какой параметр сыграет в первую очередь со стороны – судить тяжело. Опыт финальных матчей у ЦСКА гораздо больше, это факт. УНИКСу я симпатизирую — мне очень нравится, как выстраивает команду Димитрис Прифтис из года в год делает ее конкурентоспособной. Хороший, качественный баскетбол показывают казанцы. УНИКС вышел в Евролигу, и эта серия станет хорошим опытом для казанцев, чтобы почувствовать уровень, на котором они должны играть в Евролиге».





Евгений Богачев, президент БК УНИКС:

«Начнем с того, что у нас есть преимущество своей площадки, это немало. Да, ЦСКА это клуб Евролиги, пускай в «Финале четырех» они дважды проиграли и стали лишь четвертыми, но в регулярном турнире москвичи шли первыми-вторыми. Это дело случая, у них были потери из-за травм. Это очень сильная команда. Сложно играть с ЦСКА, но мы же их обыгрывали в регулярке, был бы настрой. Важно, как пойдет игра у наших снайперов — Айзея Канаана, Джамара Смита. Если у них полетит бросок, как в начале сезона, то у нас есть шансы. ЦСКА в этом сезоне в лиге ВТБ не раз проигрывал. Вот если бы армейцы выиграли Евролигу, то у них было бы меньше желания победить в финале лиги ВТБ. Сезон у нас получился удачным, мы давно не выходили в финал, есть серебро в Кубке Европы, теперь сыграем второй финал, пять лет там не играли».

Прогнозы: шансы у казанцев есть



Антон Понкрашов, разыгрывающий ЦСКА в 2006-2010, БК УНИКС в 2014-2019:

«Мне кажется, что сейчас, в начале серии, преимущество будет у казанцев. Поскольку эмоциональная составляющая очень важна, в финалах игроки отдаются по максимуму. А ЦСКА отыграл «Финал четырех» Евролиги, где выложился по полной программе, им теперь нужно перестроится, вопрос, сколько времени для этого понадобится. В то время как УНИКС спокойно готовился к финалу лиги ВТБ, разбирал соперника. В первых двух матчах точно преимущество психологическое и физическое будет за УНИКСом. Хочется чтобы на играх Казани было много людей и был праздник на трибунах. Помню, как мы с УНИКСом неплохо бились в финале с ЦСКА в 2016 году».



Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ:

«УНИКС в нынешнем сезоне выступает очень стабильно, демонстрируя высокий уровень. Их выход в финал лиги ВТБ — логичное продолжение пути. Команда Димитриса Прифтиса играла без провалов в обоих турнирах. У казанской команды есть шанс, а еще есть преимущество своей площадки. Если они не потеряли игровые кондиции и ритм во время паузы, то финал должен получиться интересным для болельщиков. ЦСКА будет тяжело возвращаться после «Финала четырех» Евролиги. Это большая эмоциональная нагрузка — перестраиваться с одного соревнования на другое. Тем более, когда ты не добился желаемого результата. Помню по своей карьере, когда ты находишься в приподнятом после победы состоянии, ты не замечаешь усталость и играешь на позитивных эмоциях. Не думаю, что настроение армейцев сейчас можно назвать хорошим».



Финальная серия Единой лиги ВТБ до трех побед начнется в Казани 5 и 7 июня, продолжится в Москве 10 июня и 12 июня (если потребуется), и может завершится в Казани 14 июня (если потребуется).