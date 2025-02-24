Восьмиэтажный перинатальный центр в Альметьевске могут сдать раньше срока

Восьмиэтажный перинатальный центр в Альметьевске могут сдать раньше конца 2025 года Об этом «Татар-информу» сообщила мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова.

«Согласно планам, строительство должно быть завершено в конце 2025 года, но мы делаем все для того, чтобы строительство закончилось раньше. Учитывая ту практику, которая уже у строителей есть, ускоряемся. Проект очень востребованный на юго-востоке республики, поэтому все усилия в эту сторону», – сказала градоначальник.

О том, что перинатальный центр достроен сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.