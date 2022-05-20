Восьми железнодорожным остановочным пунктам в Татарстане присвоены новые названия

В Татарстане на участке Акбаш – Алнаши восемь железнодорожных остановочных пунктов получили новые названия, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановочные пункты, которые ранее имели только цифровое обозначение километра, переименованы по названию близлежащих населенных пунктов», – отметили в пресс-службе.

Так, остановочный пункт 230 км переименован в Русский Сарсаз, 217 км – в Максимково, 212 км – в Бондюг, 157 км – в Авлаш, 144 км – в Нижние Лузы, 136 км – в Старый Токмак, 95 км – в Русский Акташ, 85 км – в Верхний Акташ.