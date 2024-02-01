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СВО 1 февраля 2024 16:43

Восьмерых участников СВО из Татарстана удалось вернуть из плена

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Восьмерых участников СВО из Татарстана удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину. Информация об этом появилась на сайте Уполномоченного по правам человека в РТ.

Отмечается, что обмен стал возможен при содействии федерального омбудсмена.

«Мы тесно взаимодействовали с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, а также направляли наши обращения в Министерство обороны – 60 писем», – указано в сообщении.

В общей сложности в адрес Уполномоченного от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родственников, поступило 2 818 обращений и сообщений.

#спецоперация на Украине
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