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Восьмерых участников СВО из Татарстана удалось вернуть из плена
Восьмерых участников СВО из Татарстана удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину. Информация об этом появилась на сайте Уполномоченного по правам человека в РТ.
Отмечается, что обмен стал возможен при содействии федерального омбудсмена.
«Мы тесно взаимодействовали с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, а также направляли наши обращения в Министерство обороны – 60 писем», – указано в сообщении.
В общей сложности в адрес Уполномоченного от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родственников, поступило 2 818 обращений и сообщений.
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