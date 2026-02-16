Воскресший Мальдонадо и голеадор Сиве: почему «Рубин» все еще непобедим при Артиге

«Рубин» сыграл первый матч на заключительных сборах в Белеке. Со счетом 2:0 подопечные Франка Артиги победили узбекистанский «Пахтакор». Об итогах встречи, первой игре Дениля Мальдонадо после травмы и дебютном голе Даниила Моторина – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Франк непобедимый»

Заключительные третьи сборы «Рубина» перед возобновлением чемпионата России стартовали на днях в турецком Белеке. По аналогии с предыдущими этапами подготовки, дебютная игра провелась уже в один из первых дней сборов. Вчера в соперниках казанцев был «Пахтакор» – известный клуб из Узбекистана.

Пока при Франке Артиге «Рубин» не проигрывает в зимних товарищеских матчах. Напомним, до этого у казанцев случились победы над «Женисом», «Стругой», ИМТ, а также «Навбахором». Судя по всему, в конце сборов Артига тоже будет именоваться с приставкой «непобедимый», как в свое время назывался Юрий Уткульбаев, при котором в 2023 году в Турции «Рубин» тоже не потерпел ни одного поражения в контрольных играх. Впрочем, у казанцев еще остаются товарищеские матчи в феврале, так что пока почетное звание испанский наставник получает авансом.

Победа над «Пахтакором» (2:0) далась казанцам, по ощущениям, без особого труда. Четко и организованно «Рубин» сыграл с позиции силы, с контролем мяча. Так подопечные Артиги по большому счету действовали и в четырех предыдущих встречах. Даже без Даку, Иву, Йочича и Кузяева в составе «Рубин» спокойно добивается результата в матчах с соперниками объективно ниже уровнем и классом.

Разыгравшийся Сиве и благодарящий Бога Моторин

Вчера голы у казанцев записали на свой счет Жак Сиве и Даниил Моторин. Французский нападающий отметился уже четвертым забитым мячом в пяти матчах на сборах в Турции. Гол Сиве получился породистым – форвард эффектно замкнул головой передачу Дардана Шабанхаджая.

В отсутствие Мирлинда Даку Жак Сиве дает доходчиво понять Франку Артиге, что на него можно положиться в первых матчах после рестарта чемпионата. Француз каждый матч играет с большим желанием, много прессингует и выполняет приличный объем скоростной работы. В осенней части сезона при Рашиде Рахимове Сиве играл ничтожно мало, за что, к слову, высказывал даже недовольство бывшему экс-наставнику «Рубина».

Франку Артиге удалось вернуть уверенность Сиве, и важно, чтобы этот запал нападающий сохранил на игры чемпионата. А то получится как с Иваном Игнатьевым во времена Леонида Слуцкого в «Рубине». Тот тоже был стабильным королем сборов по результативности, а как дело доходило до официальных матчей, от яркой игры воспитанника «Краснодара» не оставалось и следа.

Гол в исполнении Даниила Моторина значится важным в первую очередь для самого футболиста. Воспитаннику «Рубина» все-никак не удавалось забить на сборах, хотя в желании и самоотдаче к нему со стороны Артиги явно претензий не было. Моторин еще при Рахимове пытался отчаянно попасть в заявку основного состава, но тренер упорно игнорировал форварда. Аренда в «КАМАЗ» плодотворно сказалась на прогрессе Даниила. Но сейчас у Моторина в карьере новый этап – РПЛ, а это совсем другой уровень.

У молодого нападающего достаточно положительных качеств, работая над которыми, Даниил Моторин может вырасти в классного футболиста. Тем не менее с Даку и Сиве весной конкурировать ему будет очень тяжело. Забив гол с отрезающей защитника передачи Энри Мукбы, Моторин сразу перекрестился и поблагодарил Бога за этот гол. Нападающий сильно переживал, что его старания не отражались на результативных действиях. Так что этот мяч «Пахтакору» – словно спавший груз с плеч.

«Мне хотелось бы видеть, чтобы нынешние результаты на сборах перенеслись на официальные матчи»

Франк Артига по окончании встречи остался доволен выступлением своих подопечных, успев немного поиронизировать над длительной победной серией «Рубина».

«Мне хотелось бы видеть, чтобы нынешние результаты на сборах перенеслись на официальные матчи. Самоотдача команды на высоте, и те изменения, которые мы вносим, – команда готова это воплощать. В контексте прессинга, как вы могли видеть, команда старается действовать гораздо выше, агрессивнее, активнее, отбирая мяч. И я думаю, что таким образом мы будем ближе к воротам соперника, к созданию моментов, нежели в случае с низкой обороной. Сейчас в команде сложная ситуация с травмированными. Это, естественно, накладывает отпечаток на все матчи», – сказал Артига.

А Мальдонадо действительно хорош! Рахимов не врал насчет мастерства защитника

Вопреки переполненному лазарету «Рубина», у испанского специалиста есть поводы для оптимизма. Один из них – долгожданный дебют защитника Дениля Мальдонадо. Футболист сборной Гондураса пополнил казанский клуб еще летом 2025 года. Но из-за непростой травмы, а потом и реабилитации восстанавливался около полугода. На открытых для журналистов тренировках осенью Рашид Рахимов неоднократно отмечал высокий класс Мальдонадо, его первый пас и позиционную игру.

Вчера защитник наглядно показал, что покупал его «Рубин» за 800 тысяч евро из румынского чемпионата не зря. В тройке центральных Мальдонадо смотрится очень уверенно. В паре с Игором Вуячичем футболист потенциально может вообще организовать одну из сильнейших оборонительных связок в РПЛ. Правда, без курьеза дебют Мальдонадо не обошелся. В концовке матча с «Пахтакором» защитник схлопотал две желтые карточки за несколько минут. Сначала сыграл грубо в подкате, а потом перестарался с борьбе на «втором этаже». Но на настроении испанского наставника «Рубина» удаление Мальдонадо не сказалось. Артига позитивно оценил выступление футболиста.

«Да, я очень рад за него в этом матче. Я очень рад тому, как он работает. Это агрессивный игрок, очень-очень быстрый, обладающий всеми качествами. Когда он только присоединился к команде, к сожалению, получил травму – такая вышла неудачная ситуация. И я очень рад, что он провел матч спустя некоторый перерыв, сыграл 45 минут», – сказал Артига.

До конца зимнего трансферного окна остается три дня. Успеет ли кого-то взять «Рубин»?

Пока Франк Артига продолжает играть в товарках, что называется, «на багаже Рашида Рахимова» с тремя центральными защитниками. Однако в перспективе за счет мастерства и опыта Мальдонадо «Рубин» в матчах РПЛ спокойно может перестроиться на схему с четырьмя защитниками (два центральных).

Между тем практически образцовую встречу вчера провел и Никита Лобов, поэтому в оборонительных редутах у Франка Артиги есть вариативность и даже приятная головная боль, как распределить игровое время в чемпионате среди центральных защитников.

«Рубин» выходит на финишную прямую зимней подготовки перед возобновлением РПЛ. Конечно, местами футбол казанцев далеко не идеален, но он точно не безнадежен, что, собственно, демонстрируют результаты в товарищеских встречах. Единственное, что заставляет сильно обеспокоиться казанских болельщиков, – успеет ли клуб до закрытия трансферного окна подписать нескольких футболистов на позиции «хавбека» и крайнего вингера.

Центр полузащиты казанцев уязвим. Йочич, Юкич, Кузяев, скорее всего, подойдут в оптимальной физической форме лишь к рестарту чемпионата. Действующая линия с Васильевым, Апшацевым, Ивановым, Ходжей пусть и выглядит любопытной, но надежной ее точно не назовешь. С уходом Николы Чумича чувствуется острый дефицит на краях атаки. Больших надежд на Безрукова, Кузнецова и Ломовицкого на данном этапе пока возлагать не стоит.

Менеджмент «Рубина» обязан подсобить Артиге и привезти нескольких игроков для усиления конкуренции в составе, иначе испанский специалист может продолжить весной речи Рахимова о короткой скамейке в случае неудовлетворительных результатов.