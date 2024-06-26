Воскресный террор и поездка Путина в КНДР: восьмой выпуск проекта ТИ - «Спор по фактам»

В новом выпуске спецпроекта «Татар-информ» – социально-политического подкаста «Спор по фактам» главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, казанский политолог Альберт Бикбов, а также обозреватель и ведущий программы Артур Халилуллов обсудили актуальные политические темы. В том числе возможную причину участившихся в России терактов.

Эксперты рассказали, как и почему террористы были обучены для ведения боя, откуда в Дагестане появились ячейки ваххабитов и радикальных исламистов. Они также обсудили, почему теракт в Дербенте и Махачкале – это прямое продолжение истории со стрельбой в подмосковном «Крокусе».

Отдельной темой стали цель и значение недавнего визита Президента России Владимира Путина в Северную Корею и подписанное там соглашение о стратегическом партнерстве. Обозреватели задались вопросом, как все это отразится на ситуации на Украине и дальнейших действиях НАТО.

Помимо сложных геополитических тем, ведущие подвели итоги Игр БРИКС, которые завершились в Казани на прошлой неделе, и их влияние на потенциальную возможность столицы Татарстана стать точкой экономического объединения России и дружественных ей стран.