Воскресная польза: обзор каналов о том, как отсрочить старость

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В основе интереса людей к тому, как отсрочить старость, конечно, понятная вера в то, что в среднем мы живем меньше, чем задумано природой, и в то, что появляются все новые техники и технологии торможения возраста «в домашних условиях».

Эти самые техники и предлагают авторы соответствующих Дзен-каналов. Не будем обращать внимания на статьи с посылом «старость победить легко, нужно только узнать как» (и, по логике распространителей «Гербалайфа», «спроси меня как»), все-таки победить старение не просто нелегко, а все еще невозможно.

А вот отложить старость, то есть «максимально продлить тот короткий период жизни, когда ты уже заработал немного денег, начал с удовольствием их тратить, и ещё не испортил здоровье окончательно» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Т-и), вполне посильная задача для многих.

1. «Молодость как личная реальность»

60,4K подписчиков

Канал о сохранении молодости в самом широком смысле этого слова – с психологией, цитатами из Коэльо, гороскопами и ведическими секретами.

Цепляющий пост: «“Прожить до 150 лет – наш христианский долг!” – британский геронтолог Обри ди Грей о том, как победить старость»

Интересное: «Мне показали график с причинами смерти людей разного возраста — и выяснилось, что если бы завтра мы вылечили весь рак, то средняя продолжительность жизни людей выросла бы всего года на три. Потому что те, кто не умер от рака, умерли бы от чего-нибудь другого»

2. «Врач-диетолог, эндокринолог Сергей Анатольевич Клименков»

1,6K подписчиков

Врач, пишущий на тему «Все старение – от нервов, лишнего веса».

Цепляющий пост: «90% продуктов в магазине есть нельзя, почему?»

Интересное: «Что увеличивает возраст? Вес однозначно! Чем больше вес, тем больше вам дадут лет. Лишний вес неплохо смотрится только пока ваш возраст до 1 года»

3. «Здоровьесберегающий канал»

59,8K подписчиков

Призыв беречь здоровье смолоду, потому что медицина и фармацевтика «ещё никого и никогда не сделали здоровым».

Цепляющий пост: «Как наука создаёт бессмертного сверхчеловека с IQ 1000 и другими сверхспособностями»

Интересное: «Для нормализации уровня кислотности крови после употребления стакана газировки нужно выпить примерно 20-30 стаканов чистой воды. После употребления алкоголя, количество чистой воды, необходимое для нормализации структуры крови, повышается в десятки раз»

4. «Спелый.Вкус»

22,7K подписчиков

Ресурс о самосохранении с уклоном в восточные практики и тонкие материи.

Цепляющий пост: «Как бороться со старением? 6 эффективных способов»

Интересное: «Если вы имеете доступ к квалифицированным специалистам, то можете раз в год делать практику «панчкармы», древнюю процедуру очищения, которая, по мнению древних, продлевает молодость»

5. «PRO Долголетие»

5,6K подписчиков

Сохранение молодости тела в целом и его отдельных функций. Есть отдельная подборка «Долголетие».

Цепляющий пост: «Очень дешевое средство от инфаркта, рака и хронического воспаления»

Интересное: «Некоторое время назад было показано, что долгожители и молодые люди очень похожи на уровне кишечного микробиома. Те, кто меня читают, и в целом интересуются новой информацией в области продления жизни, знают невероятную важность микробиома»

6. «Сергей Михайлович Бубновский»

106,8K подписчиков

Еще один доктор со своей системой взглядов на долголетие.

Цепляющий пост: «Беспомощность, страх и депрессия в 70 лет! Как остеохондроз незаметно пробирается в жизнь человека. Спасаем себя от возрастных болезней»

Интересное: «…И наоборот, встречаются снимки, естественно, у пожилых людей, когда нет ни одного целого сегмента позвоночника, но этот пациент занимается гимнастикой и на боли в спине не жалуется. Скорее жалуется на общую немощь, например слабость ног. К счастью, один из основных феноменов организма человека тот, что мышцы восстанавливаются в любом возрасте, из любого состояния, если им создать необходимые условия»

7. «Дмитрий Хабаров. О работе мозга»

5,4K подписчиков

Канал об «активном долголетии» головного мозга.

Цепляющий пост: «Как победить старение: конкретные рекомендации для каждого периода жизни»

Интересное: «Кофеин может защитить клетки мозга от повреждения свободными радикалами»

8. «Пансионат "Дача"»

475 подписчиков

Блог пансионата для пожилых людей с информацией о деменции, болезни Альцгеймера, инсультах и других возрастных заболеваниях и с советами тем, кому с этим жить.

Цепляющий пост: «Деменция у молодых людей?»

Интересное: «Было опубликовано исследование, в котором говорят, что усиливающаяся потребность в дневном сне указывает на ускорение процесса старения и сигналом о том, что человек болен Альцгеймером!»

9. «Нутрициолгия* и долголетие»

508 подписчиков

Много статей о болезни Альцгеймера и генетике как факторе долголетия.

Цепляющий пост: «Надежная профилактика болезни Альцгеймера»

Интересное: «Большинство людей, зная свою семейную историю, испытывают страх, что и с ними может случиться подобное – что они заболеют тем, чем болели их родственники. К счастью, это не так, и генетическая судьба – это не приговор. Мы можем влиять на наши гены питанием и образом жизни»

* Именно так, – прим. Т-и

10. «Формула долголетия»

1,3K подписчиков

Канал доктора биологических наук, автора книги «Как оставаться молодым и жить долго».

Цепляющий пост: «Перспективные методы омоложения человека»

Интересное: «Давайте разберем семь наиболее популярных теорий старения и смерти людей с возрастом, и подумаем, как мы можем продлить свою жизнь в рамках этих гипотез»

Иллюстрации: скриншоты главных страниц каналов в «Дзен»