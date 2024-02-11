Воскресная польза: обзор каналов о том, чем занять детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди каналов, посвященных полезному досугу для детей, немало тех, что завели мамы (и иногда папы), которые творчески подошли к воспитанию своих чад и отслеживали то, что им действительно интересно. То есть в значительной степени это контент в жанре «испытано на себе», а точнее, на детях и на себе. В таких каналах немало нового и по-настоящему развивающего. Попробовать, во всяком случае, многое стоит — вреда от этого не будет точно.

При этом в наш обзор мы старались не включать ресурсы, которые работают с детьми в рамках определенных педагогических концепций (Монтессори, Вальдорфской и т.д.).

1. «БЕРИ И ДЕЛАЙ – Дети»

413,9K подписчиков

Самый посещаемый ресурс из нашего топ-10. Из названия следует, что специализируется он на поделках и лайфхаках для детей, но на самом деле контент не детский, а всевозрастной. Только видеоформат, статьи отсутствуют.

Цепляющий пост: «Как оставаться теплым и безопасным во время кемпинга в холодное время» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Т-и)

Интересное: «Это видео - ваш гид по безстрессовому художественному путешествию. Возьмите ваши карандаши и пусть приключение начнется! Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных художников, мы обещаем веселое путешествие в мир выразительного искусства. Улучшите свои навыки и наблюдайте, как ваши рисунки оживают без усилий!»

2. «Обучалочка»

3,3K подписчиков

Контент с прицелом на школу, то есть о том, как подготовить к ней ребенка и как этому ребенку стать успешным учеником.

Цепляющий пост: «Чем занять ребенка на каникулах. Игры-бродилки, игры-находилки»

Интересное: «В 5-6 лет надо рассказать, что такое деньги, объяснить, что родители их не рисуют, не печатают, а зарабатывают своим трудом. К шести годам дети должны понимать, что рубли не растут на ёлках, а зарплата родителей имеет свойство заканчиваться. Не надо бояться разговоров о деньгах — это поможет избавиться от истерик «Купи!» «Хочу!» «Мне надо!»

3. «ДО.онлайн»

6,4K подписчиков

Не только досуг и развивалки, но и другая полезная информация, например о защите детей от сексуального насилия или о детском дисбактериозе.

Цепляющий пост: «Что делать, если вам неинтересно играть со своим ребенком?»

Интересное: «Дети часто подражают героям мультфильмов, цитируют их. Обращайте внимание, кого ваш малыш выбрал фаворитом, кто из героев ему больше всех нравится. Это также может стать поводом задуматься, правильно ли вы подбираете «мультики»

4. «Ребёнок Занят»

7,5K подписчиков

Много полезных советов по развитию детей и лайфхаков для их родителей.

Цепляющий пост: «Советы: как успокоить ребенка в самолете?»

Интересное: «"Пропавшая буква" потребует от ребенка большой фантазии. Нужно выбрать букву и представить, что она пропала. Предполагается, что вместе с ней исчезли и все слова, в которых она встречается. Нужно выбрать тему и общаться друг с другом, придерживаясь этого правила»

5. «100_Идей для Детей»

233 подписчика

Масса поделочных видео, разбавленных интересными кулинарными рецептами.

Цепляющий пост: «Быстрый завтрак. Омлет в кружке»

Интересное: «Игра рыбалка своими руками за 20 минут»

6. «Чем занять детей?»

1,6K подписчиков

Ресурс, прекративший обновляться четыре года назад, но интересный обилием фокусов с последующим разоблачением. Только видео.

Цепляющий пост: «Секрет фокуса: Телепортация конфет»

Интересное: «Можно сконцентрировать всю свою энергию и заставить стаканчик с соком парить в воздухе»

7. «Займи своего ребёнка!»

4,3K подписчиков

Блог воспитателя с 10-летним стажем. В основном личный опыт и, как правило, в видеоформате.

Цепляющий пост: «Что делать если ребенку ничего не интересно? Убегает, рвет книги и игры, разбрасывает игрушки»

Интересное: «Почти все педиатры сходятся во мнении, что до двух лет детям лучше не смотреть мультики - до этого возраста они могу принести только вред. И тут я согласна. Сегодня мне хочется поделиться с вами своим списком «Полезных мультфильмов» для детей 2-3 лет»

8. «Мама_педагог»

359 подписчиков

Менее посещаемый, но не менее интересный канал педагога, построенный на опыте воспитания своего ребенка.

Цепляющий пост: «Как привить любовь к чтению с раннего детства»

Интересное: «Во время беременности я наблюдала, как маленькие детки едят только с мультиками и отлипают от родителей только на время просмотра мультиков. Спасибо всем кто дал мне толчок к решению, что у меня будет по другому»

9. «Босиком по лужам»

779 подписчиков

Еще одна опытная мама, собравшая множество материалов по теме.

Цепляющий пост: «Спорный тренд современных подростков - туалеты с ушами и телевизоры с ногами. Обзор подарочного бокса»

Интересное: «Нужно ли с ребенком заниматься во время каникул. И если нет, то как? Послушала я современных психологов, почитала на эту темы все, что нашла в книгах по детской психологии и вот вывод: не нужно. Нет, нет и ещё раз нет. Сейчас многие тревожные мамы с этим не согласятся. Я и сама не согласна, но против мнения высококвалифицированных специалистов пойти не могу. Хотя есть у меня два довода»

10. «1000 идей для детей»

68 подписчиков

Идей, может быть, не тысяча, но много, и все исключительно по обозначенной теме «Развивашки для детей от 0 до 7 лет».

Цепляющий пост: «Игры на сплочение детского коллектива»

Интересное: «Бумажные салфетки, фломастеры, вода и - волшебство готово»



Иллюстрации: скриншоты главных страниц каналов в «Дзен»