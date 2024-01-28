Воскресная польза: обзор каналов о котах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несколько дней в российских соцсетях ломались копья по поводу трагической истории кота Твикса, павшего жертвой обстоятельств, регламентов и человеческого равнодушия. В память о нем, а также с учетом того, что кошка, как известно, совсем не чужое животное для Казани, «Татар-информ» сделал подборку соответствующих ресурсов в Дзене.

В целом среди этих каналов немалая доля прикольно-залипательного контента, но есть и серьезная и полезная информация.

1. Коты&Люди

14,7K подписчиков

«Интересное, полезное, забавное о кошках и котах на основе собственного опыта».

Цепляющий пост: «7 советов, проверенных жизнью: как выходить новорождённого котёнка без кошки. У нас получилось»

Интересное: «Конечно, и от котиков мы можем подцепить какую-то заразу. Точно так же, как и с денежной купюры, ручки двери в общественном месте, скамейке в парке, магазинной тележки... далее везде. Поэтому пускать или нет кошку в свою кровать, решать только вам. И никому больше!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Т-и)

2. «Нестандартные коты»

4K подписчиков

Блог женщины, держащей трех домашних котов и ежедневно (!) кормящей больше дюжины уличных. На канале «собраны наблюдения за их жизнью, забавные моменты общения и подмеченные интересные особенности поведения» – в основном в видеоформате. Есть подборка «Помогаем выживать» о помощи уличным кошкам.

Цепляющий пост: «Невероятный факт! Каких предметов коты боятся больше всего»

Интересное: «Тайна дикости наших котов и ее живая разгадка»

3. «Все про кошек»

9,8K подписчиков

Много контента вроде «Смешные и позитивные фото кошек», но встречаются и полезные публикации.

Цепляющий пост: «О чем думают кошки? Они не мстят и не ревнуют»

Интересное: «Кошки могут помочь в профилактике и лечении некоторых заболеваний, таких как сердечные заболевания и диабет. Они также могут помочь улучшить общее состояние здоровья, стимулируя иммунную систему»

4. «Коты и мы»

13,2K подписчиков

Чуть более «социально ориентированный» ресурс с элементами науч-попа, где можно встретить такие посты, как «Как у них и как у нас? Ситуация с бездомными животными» или «Почему одни люди любят кошек, а другие – собак?»

Цепляющий пост: «Можно ли вообще мыть котов и кошек?»

Интересное: «В Германии, если #хозяин выбросит на улицу домашнее животное, то ему будет грозить штраф в размере 25 тысяч евро. Если у хозяина нет возможности содержать дома свое животное, то домашнее животное отвозят в специализированный #приют. В германии таких приютов насчитывается порядка 5 тысяч»

5. «Натали и Коты»

1,9K подписчиков

Блог о жизни котокафе в Москве. Здесь наблюдения за кошками, истории и полезные статьи по содержанию животных.

Цепляющий пост: «”Кот плохо пахнет”: самая нелепая причина возвращения в котокафе»

Интересное: «К вам можно прийти со своим котом? А можно вам отдать его насовсем? Иногда это спрашивают на полном серьезе, иногда со смехом. В первом случае приходится объяснять, что приносить своего домашнего котика поиграть с 20 чужими – плохая идея»

6. «Кошка.ru»

61,9K подписчиков

Крупный и регулярно пополняемый ресурс.

Цепляющий пост: «Всеобщее презрение и перспектива лишиться работы. Не слишком ли суровое наказание для проводницы, которая высадила кота из поезда»

Интересное: «Если вы заводите дома котика для спокойствия и уюта, для умиротворения и релакса в компании с ним после тяжёлого трудового дня, то могу вас расстроить – забудьте об этом. Кошки – это не только способ получить положительные эмоции, это ещё и способ получить периодически хорошую такую долю стресса»

7. «Кошкиспас. Калейдоскоп спасателя животных»

4,6K подписчиков

Канал спасательницы из добровольной службы спасения животных с деревьев, из зданий, вентшахт, колодцев «и прочих сложных мест» в Санкт-Петербурге.

Цепляющий пост: «Ночь в музее. По причине кота»

Интересное: «До кота уже можно достать рукой. Оттлично!!! Краги на руки… как же тесно… Кота достают только пальцы. Я схватил его!! Тащу! Перчатки толстые, чтобы не прокусили. Кот не кусается, он просто молча вырывается. Я слышу, как скрипят его стиснутые зубы, в моих ушах играет мелодия из фильма «Изо всех сил»… и главная роль не моя. От неудобного положения пальцы свело судорогой, и кот вырвался»

8. «Мистер Кот»

3,3K подписчиков

Канал о необычных и красивых породах.

Цепляющий пост: «Ученые выяснили, есть ли среди кошек левши и правши. Результаты оказались потрясающими»

Интересное: «Если у людей есть несколько способов сбросить вес – заниматься в спортзале, плавать, побольше ходить, совершать утренние пробежки и правильно питаться, то у животных, в особенности – у котов, таких возможностей нет. Но избыточный вес приносит им столько же проблем, сколько и нам: появляется одышка, апатия, нарушается работа внутренних органов и перегружается опорно-двигательный аппарат»

9. «Дневник рыжего кота»

3,3K подписчиков

Канал добрых людей, спасающих бездомных котов. Здесь в основном видеоролики.

Цепляющий пост: «Голодного и замерзающего кота нашли в сугробе. Глаз подбит»

Интересное: «История выброшенных кошек. Как мы лечим больного кота. В этом видео мы вам расскажем и покажем историю четырёх кошек которые живут у нас сейчас домашнем приюте кошки после улицы рыжий кот очень сильно болен»

10. «Я — Кот!»

4,9K подписчиков

«Жизнь кошек от рождения и их секреты».

Цепляющий пост: «Замурчательные советы для котов и человеков: про наполнитель, расчёску, деревяшки и переезд»

Интересное: «Для кошек полезны только неварёные кости. К тому же, косточки должны быть мягкими, хрящевыми и губчатыми (шеи, головы цыплят). Отличная еда для кошки — суточные цыплята. Главное, что кости не были трубчатыми и с острыми краями, а ещё важно, чтобы на косточках было мясо. Тогда желудку кошки легче переварить такую еду»

Иллюстрации: скриншоты главных страниц каналов в «Дзен»