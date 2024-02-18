Воскресная польза: обзор каналов о косметическом ремонте

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Людей, как известно, может испортить не только квартирный вопрос, но и сопутствующий ему ремонтный. Чтобы с вами этого не случилось, мы подобрали для вас 10 каналов о косметическом ремонте.

Некоторые из них имеют уклон в «сделай сам», другие – в идеи для ремонта, третьи – в разбор интерьеров. Особенность последних в том, что аудитория их весьма практична и комментирует часто по делу, например так: «Люди, имеющие раковину у окна, как вы моете окно???» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Т-и).

1. «ЭТО ВАШ ИНТЕРЬЕР»

14,4K подписчиков

Московский дизайнер и ландшафтный архитектор рассказывает, как «уставшее-убитое» превращается в «стильное-уютное».

Цепляющий пост: «Супруги купили «убитую» квартиру в сталинском доме и сделали потрясающий ремонт. Показываю фото ДО и ПОСЛЕ»

Интересное: «Интерьер своей новой квартиры хозяйка полностью придумала сама - это был ее первый проект. А для ремонтных работ были приглашены строители, которые обошлись в 700 тысяч рублей»

2. «ЧЕСТНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР»

1K подписчиков

Автор обещает контент «без скучных текстов и воды», понятный «и мастерам, и домохозяйкам».

Цепляющий пост: «Быстрый способ убрать плесень?»

Интересное: «Что касается классов Е0 и Е1 [ламината], которые рекомендуются, как самые безопасные для здоровья, то как известно даже при минимальном количестве в ламинате фармальдегид может выделятся в воздух в достаточно больших количествах, при повышении температуры выше 20 градусов. То есть, это возможно даже в летний период, когда температура 25+ 30+ Не говоря уже о теплых полах, которые так любят укладывать под ламинат в детских комнатах. Я бы не стал укладывать ламинат, в детской комнате. Лучше выбрать ленолеум»

3. «Ремонт квартиры»

5,8K подписчиков

Сугубо утилитарный ресурс про ремонт «в реальной жизни и у простых людей».

Цепляющий пост: «Вот он, самый большой страх заказчиков при поклейке обоев. Показываю как убрать пузыри с обоев»

Интересное: «Некоторые люди делают ремонт в ванной комнате. Но некоторые не знают, на какие стены можно укладывать кафель, а на какие нет. И этим пользуются не добросовестные отделочники. Я уже много раз видел, когда "специалисты" пообещают людям гарантию, а сами заведомо делают брак, потому что так быстрее»

4. «Все о ремонте квартир»

33,4K подписчиков

Канал специализируется на советах по дизайну жилья и иногда грешит «копирайтизмами».

Цепляющий пост: «Я просто в ШОКЕ столько грязи в этой квартире! А мне предстоит сделать из этой 2-х ком. квартиры "конфетку"»

Интересное: «Стиль насыщен элементами культуры арабских (выделено нами, - прим. Т-и) стран: Испании, Греции и Италии. Он сочетает в себе простоту рыбацкой хижины и роскошь залитой солнцем виллы на побережье»

5. «Все про дизайн и ремонт квартир»

8,2K подписчиков

Автор блога грамотно разбирает чужие дизайнерские работы.

Цепляющий пост: «И смешно и грустно от этого ремонта.Газон из искусственной травы классно вписался в интерьер гостевого санузла(так думает хозяин квартиры)»

Интересное: «Румынская стенка в наше время может уже считаться антикварной мебелью, тем более, она с фасадами из дерева и натурального шпона на основном каркасе. А это таки гораздо презентабельней разных конструкций от икеи. Если хозяева предпочли эту стенку, то им абсолютно безразличны мимобегущие недолговечные тренды»

6. «Ремонт квартиры от Виктора»

470 подписчиков

Лайфхаки по ремонту – не только косметическому, но и текущему, и непременно своими руками.

Цепляющий пост: «Как установить и подключить стиральную машину автомат к водопроводу и в слив канализации самостоятельно»

Интересное: «Если есть возможность, то лучше не закупать отделочные материалы зимой или сразу после зимы, могут попасться некачественные. Ну а если не предоставляется такой возможности, то я закупаю в магазинах с отапливаемыми складами»

7. «РемонтОк»

1,1K подписчиков

Замолчавший четыре года назад блог с некоторой полезной информацией.

Цепляющий пост: «Плюсы декоративной штукатурки»

Интересное: «Ошибка № 1: браться за все сразу. Эта ошибка одна из самых частых среди людей, которые купили квартиру в новостройке и хотят сделать всё с нуля. В таком случае один проект ремонта быстрой превращается в два проекта, затем в три. И вот, вы сами не заметили, как ваша квартира погрузилась в хаос»

8. «Ремонт квартиры своими руками»

10K подписчиков

Фото: ©

Видеоуроки от универсала с 25-летним стажем.

Цепляющий пост: «Осмотр и Приемка ПРОБЛЕМНОЙ квартиры в новостройке. Секреты опытного Мастера и Юриста»

Интересное: «В этом видео показан результат дешевого ремонта (стоимостью 2000 российских рублей за метр квадратный) который остановили заказчики на одном из этапов. Даже при беглом осмотре, я обнаружил много недочетов и грубейших нарушений технологии выполнения работ. А это все приведет к переделке уже сделанного ремонта, дополнительным затратам на материал и на оплату работы по демонтажу, новому монтажу, закупку материалов к повторной отделке»

9. «Ремонт квартир от А до Я»

2,2K подписчиков

Еще один ресурс про ремонт квартир своими руками.

Цепляющий пост: «Как уложить ламинат (паркет, пробку) в одиночку. Основание под ламинат»

Интересное: «Если квартира в черновом варианте , то есть в ней нет никаких перегородок, то первым делом лучше всего залить пол(при условии что он будет в один уровень по всей квартире), так как в последствии заливке пола, особенно по маякам все эти конструкции будут мешать, а тем более если заливать придется высотой более 5 см. Такой слой может сохнуть до одного месяца , а пока он сохнет будут производится другие работы»

10. «Идеи для ремонта»

22,4K подписчиков

Как и следует из названия, на канале, когда он был «живой», делились идеями по дизайну интерьера и ремонту жилья.

Цепляющий пост: «44 квадратных метра на семью»

Интересное: «После попытки продолжить ремонт своими силами, хозяева квартиры нашли еще одну бригаду. Те неплохо справились с гипсокартоном и плиткой, но шпаклевку попросту запороли. Когда бригадиру предъявили косяки, он просто снял строителей с объекта. В общем, и эти ушли…»

Иллюстрации: скриншоты главных страниц каналов в «Дзен»