Восемь жителей Татарстана награждены медалями «За доблестный труд» – указ Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За доблестный труд» жителей республики. Всего награды удостоились восемь татарстанцев, работающие в сфере медицины.

Так, за большой вклад в дело охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд награждены первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, гендиректор АО «Городская клиническая больница №12» города Казани Рамиль Ахметов, медсестра поликлинического отделения №4 ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер минздрава РТ» Светлана Мифтахова, руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» минтруда РФ Ригель Низамов, главврач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» города Набережные Челны Флер Султанов, главврач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница минздрава РТ» Рафаэль Шавалиев.

За многолетний добросовестный труд и вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения медали удостоился главврач МБУ «Дезинфекционная станция Казани» Азат Бикеев.

За большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов сферы здравоохранения и многолетний плодотворный труд медаль также получит директор ГАПОУ «Мензелинское медицинское училище» Люция Хиразева.

Напомним, медалью «За доблестный труд» награждаются граждане за высокие достижения в труде в области государственного, экономического, социального и культурного развития Республики Татарстан, в развитии экономического, научного и технического потенциала республики.