Восемь жителей Лениногорска предстанут перед судом за хищение почти 2 млн по госконтракту

Восемь жителей Лениногорска предстанут перед судом по обвинению в хищении субсидий. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В 2022 году жительница Лениногорска обратилась в отдел социальной защиты с просьбой о помощи в организации производства полуфабрикатов и кондитерских изделий. Подписав контракт и получив 150 тысяч рублей, она предоставила кассовые и товарные чеки, а также справки о доходах, содержащие ложную информацию о выполнении условий контракта и видимости законности получения выплаты.

Затем она привлекла свою дочь к участию в преступной деятельности, которая искала людей, от имени которых впоследствии подавались заявления об оказании социальной помощи. Граждане получали от выделенных сумм 50 тысяч рублей, а остальное обвиняемые оставляли себе. Их действиями был причинен ущерб бюджету на сумму 1,75 миллиона рублей.

Скоро обвиняемые предстанут перед судом.