Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по ИИ

Восемь российских университетов включат образовательные модули по искусственному интеллекту, разработанные Университетом Иннополис, в 22 образовательные программы. Обучение по ряду направлений стартует уже в 2026/2027 учебном году, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Речь идет о программах «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Химия». Все вузы заключили лицензионные договоры, предусматривающие бессрочное право использования модулей в составе образовательных программ.

«Образовательные модули разработаны экспертами Института дополнительного образования и Института ИИ Университета Иннополис в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Каждый рассчитан на 144 академических часа и содержит основные учебно-методические материалы для преподавателей», – отметила проректор по дополнительному образованию Университета Иннополис Екатерина Галиханова.

Модуль «Искусственный интеллект в образовании: цифровые технологии анализа, обучения и проектирования индивидуальных траекторий» внедрят Сахалинский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Шадринский государственный педагогический университет и Забайкальский государственный университет. Студенты освоят методы адаптивного обучения, анализ образовательных данных и разработку алгоритмов для построения персональных академических траекторий.

Модуль «Искусственный интеллект в медицине: технологии анализа данных и поддержки клинических решений» включат в программы Ингушского государственного университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Он посвящен работе с медицинскими изображениями, прогнозной аналитике и созданию систем поддержки принятия врачебных решений.

Отдельный модуль «Искусственный интеллект в хемоинформатике: от молекулярных репрезентаций до генерации новых соединений» станет частью программы Ингушского государственного университета. Студенты научатся использовать ИИ для прогнозирования свойств молекул и разработки новых лекарственных соединений.

В 2026 году Университет Иннополис планирует разработать еще шесть отраслевых модулей по искусственному интеллекту для других сфер.