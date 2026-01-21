Восемь стран присоединятся к «Совету мира» по Газе

Главы МИД Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение о присоединении своих стран к «Совету мира», который займется управлением сектором Газа. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на заявление, опубликованное Министерством иностранных дел Саудовской Аравии.

В документе отмечается, что министры договорились о коллективном вступлении в структуру, при этом каждое государство оформит присоединение в соответствии с собственными юридическими процедурами.

Также дипломаты приветствовали приглашение, направленное лидерам их стран Президентом США Дональдом Трампом. В заявлении уточняется, что Египет, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты ранее уже подтвердили свое участие в «Совете мира» в индивидуальном порядке.

Главы внешнеполитических ведомств восьми государств подтвердили поддержку миротворческих инициатив Дональда Трампа и заявили о готовности содействовать выполнению миссии «Совета мира».

Согласно заявлению, эта структура будет работать в статусе переходного органа в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2803 и комплексным планом по урегулированию конфликта в секторе Газа.