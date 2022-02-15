Восемь школ РТ примут участие в международном исследовании PISA по качеству образования

Восемь школ Татарстана, расположенных в семи муниципалитетах, примут участие в международном исследовании PISA по оценке образовательных достижений учащихся, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В апреле 265 школ из 43 регионов России примут участие в международном исследовании PISA. В целом в исследовании будут участвовать более 85 стран мира», – отметили в министерстве.

Татарстан в нем представят школа имени академика Р. З. Сагдеева Буинского района, школа №13 Бугульминского района, Ульянковская основная общеобразовательная школа Кайбицкого района, Трехозерская средняя общеобразовательная школа Спасского района, Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1 имени П. С. Курасанова, гимназия №26 Набережных Челнов, школа №47 и политехнический лицей №182 Казани.

Исследование PISA-2022 состоит из компьютерного тестирования школьников, а также различных видов анкетирования учащихся и администрации образовательной организации.

В школе будут отобраны до 53 учеников, родившихся в 2006 году. Они пройдут компьютерное тестирование по математике, чтению, естествознанию, креативному мышлению в течение двух часов. Некоторые из отобранных учащихся также выполнят задания по финансовой грамотности.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for international Student Assessment) – это исследование, которое проводится Организацией экономического сотрудничества и развития. Это одно из крупнейших международных широкомасштабных мониторинговых исследований в области образования.

В работе оценивается, насколько учащиеся способны использовать полученные в школе знания и умения для решения проблем, с которыми они могут столкнуться во взрослой жизни.

В России исследование проводится в рамках национального проекта «Образование». Одной из основных целей нацпроекта, запущенного в 2019 году указом Президента РФ Владимира Путина, является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году.

Положение России по качеству образования относительно других стран будет определяться на основе результатов международных исследований PISA, PIRLS и TIMSS.